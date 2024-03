Esistono le NEVICATE MEMORABILI? (video)

In questo video tutti gli ingredienti per definire memorabile una nevicata. E’ un video a cui siamo particolarmente affezionati in redazione perché ripercorre un po’ tutta la nostra storia.

Esistono le nevicate perfette? Può darsi, è un discorso soggettivo, ma soprattutto esistono quelle memorabili, quelle che tieni nello scrigno della memoria per tutta la vita, per l’intensità dei fiocchi, per l’omotermia che si è realizzata, cioè per le temperature costantemente al limite che hanno caratterizzato questo evento.

Le immagini culminanti riguardano il momento in cui la neve ha tentato con tutte le sue forze di resistere all’inserimento della pioggia e dello Scirocco nel silenzio della notte. Un momento struggente, un carpe diem indimenticabile, anche se doloroso.