Il MALTEMPO abbraccerà l’Italia nella giornata di domenica: previste precipitazioni INTENSE…e lunedi?

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di domenica 10 marzo:

1 di 1 ‘

Depressione centrata del cuore della Francia e condizioni di maltempo su gran parte del settentrione e del centro dove si attiveranno rovesci anche intensi e nevicate sulle Alpi. Nella giornata di lunedi 11 marzo la medesima depressione si porterà verso l’Italia, attenuandosi gradualmente, anche se sarà ancora in grado di determinare rovesci e temporali a carattere sparso.

Facciamo ora parlare le mappe. La prima ci mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domenica 10 marzo:

1 di 1 ‘

MALTEMPO al nord e al centro. Piogge e rovesci intensi su Liguria, alta Toscana e fascia prealpina in genere. Più moderate le piogge sulle pianure del nord. Quota neve inizialmente tra i 500 ed i 700 metri sul settore alpino centro-occidentale con possibili intrusioni a quote inferiori in caso di rovesci intensi. Più alta la quota neve ad est, oltre i 900-1000 metri. Nel corso della giornata quota neve in generale rialzo fino a 1200-1300 metri. Estensione del maltempo nell’arco della giornata al Tirreno ed alle zone interne con neve solo oltre i 1400-1500 metri. Asciutto su Adriatico, est Sardegna e meridione ad eccezione della Campania. Nel corso del pomeriggio tempo da perturbato ad instabile sul nord-ovest con rovesci alternati a schiarite. Venti forti meridionali, mari in cattive condizioni e temperature in calo al centro e al nord specie sotto le precipitazioni più intense.

La giornata di lunedi 11 marzo presenta ancora molte incertezze sulla collocazione delle precipitazioni. Questa dovrebbe essere la più probabile.

1 di 1 ‘

Tempo instabile praticamente ovunque con rovesci maggiormente probabili lungo il Tirreno, nelle aree interne e sul nord-est. Possibili temporali, temperature nel complesso fresche e clima ventoso.