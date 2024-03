Una domenica tempestosa, quando una pausa dal maltempo?

Com’era nelle attese il maltempo sta nuovamente colpendo l’Italia, per un altro fine settimana con l’ombrello. Il fronte freddo della perturbazione atlantica sta irrompendo in queste ore sul Nord-ovest, a suon di piogge e forti temporali che stanno generando precipitazioni abbondanti. Si registrano picchi di 100 mm sulla Liguria, fino a 70-80 mm in Piemonte, ma il fronte temporalesco è destinato ad attraversare gran parte del centro Italia con fortissime raffiche di vento, nubifragi e locali grandinate.

Ad inizio settimana il maltempo si concentrerà su centro e sud, mentre al nord avanzerà un graduale miglioramento. Si placheranno gradualmente i forti venti di scirocco che quest’oggi sferzano il Meridione.

Le ultime piogge legate al fronte occluso di questa perturbazione, le ritroveremo tra martedì e mercoledì al sud Italia e sul medio basso Adriatico, mentre al nord e sull’alto Tirreno sarà già tornato il Sole grazie al ritorno dell’anticiclone.

Sarà proprio l’alta pressione a regalare una discreta pausa dal maltempo, utile per smaltire le piogge eccessive arrivate in queste ultime settimane sul Nord-ovest. Tra 14 e 17 marzo, dunque, si profila un netto miglioramento su tutta Italia, anche con un aumento delle temperature che certamente non farà bene al manto nevoso in montagna, con chiaro riferimento alle Alpi dove continua a nevicare senza sosta.