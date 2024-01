Meteo 7 giorni: anticiclone a tutta forza, ma spunta il freddo

L’anticiclone sub-tropicale continua a rinforzarsi e si prevede che raggiunga la massima intensità tra 25 e 27 gennaio, soprattutto su penisola iberica, Francia meridionale, Nordovest Italia e Sardegna. Come visto in questo articolo, sarà un anticiclone decisamente fuori-scala e fuori stagione: i geopotenziali elevatissimi favoriranno faciliteranno un aumento delle temperature fino in alta quota, trascinando lo zero termico ben oltre le aspettative.

A dirla tutta avremo condizioni meteo, in montagna, praticamente estive. Lo zero termico schizzerà oltre 4000 metri sulla penisola iberica e oltre i 3500 metri sulle Alpi occidentali. Insomma si tratta di numeri esagerati e in verità lo sarebbero anche in estate!

Anche su valli e pianure le temperature aumenteranno sensibilmente, soprattutto in assenza di nubi basse e nebbie. Ma non sarà così per tutti: tra sabato, domenica e lunedì scivolerà aria più fredda dai Balcani verso le regioni adriatiche e il sud, dove daranno luogo ad un deciso calo termico.

Insomma alle gradevoli temperature del Nordovest, della Sardegna e del versante tirrenico si contrapporranno temperature più invernali sui settori orientali dello Stivale.

Sia chiaro, non sarà nulla di clamoroso: un semplice momentaneo calo delle temperature, privo di pioggia e privo di neve.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 25 gennaio: poche variazioni, insiste un potente campo di alta pressione. Temperature in aumento.

Venerdì 26 gennaio: anticiclone predominante su tutta Italia, nebbie possibili in Val Padana, nubi basse sul lato tirrenico. Aumentano le temperature.

Sabato 27 gennaio: nubi di passaggio sul basso Adriatico e al sud, sereno altrove. Temperature in calo sul lato adriatico e al sud.

Domenica 28 gennaio: possibile aria fredda in arrivo dai Balcani verso il lato adriatico e il sud, senza piogge. Temperature in calo al sud, stazionarie altrove.

Lunedì 29 gennaio: stabile ovunque, più freddo al sud, gradevole di giorno al nord.

Martedì 30 gennaio: insiste l’anticiclone su tutta Italia, nessun segno d’inverno.

Mercoledì 31 gennaio: stabile su tutta Italia, giorni della Merla che si concludono con un forte anticiclone.

