Meteo 15 giorni: anticiclone dominante! SPERANZE di CAMBIAMENTO dopo il 5 febbraio

Inverno completamente annientato sul Mediterraneo e sull’Italia in questo finale di gennaio. Se si eccettua qualche disturbo al sud durante il prossimo week-end, l’alta pressione si manterrà ben salda sull’Italia ed impedirà sia l’arrivo delle perturbazioni, sia irruzioni fredde da nord o da est. Questa situazione si manterrà inalterata fino ai primi giorni di febbraio, poi forse avremo un parziale cambiamento, ma andiamo con ordine.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia secondo la media degli scenari americana valida per giovedi 1 febbraio:

1 di 1 ‘

In sostanza, non cambierà nulla. Forse avremo un lieve calo delle temperature e dei geopotenziali in quota, ma la situazione sarà sempre controllata dall’alta pressione che si porterà con un massimo forte a nord-ovest della Penisola Iberica. In altre parole, ancora niente pioggia, niente neve e niente freddo sull’Italia; solo una lunga sequenza di giornate monotone ed insipide, scandite da una onnipresente mitezza.

Volgendo lo sguardo oltre, qualcosa potrebbe cambiare a partire dal 5 febbraio. La seconda mappa è la media degli scenari del modello americano valida proprio per la giornata in parola, ovvero lunedi 5 febbraio.

1 di 1 ‘

Facendo un paragone con la prima mappa postata sopra, si nota una riduzione ed un calo della forza anticiclonica sull’Europa occidentale, anche se non si potrà ancora parlare di una sua dipartita. Tutto ciò offrirà una spalla di correnti nord-occidentali relativamente fredde ed instabili che potrebbero interessare la nostra Penisola anche con qualche fenomeno.

In altre parole, avremo un tempo maggiormente variabile con un lento aumento delle precipitazioni, come mostra la cartina della probabilità di pioggia a scala italica per la medesima giornata, ovvero lunedi 5 febbraio:

1 di 1 ‘

Probabilità di pioggia in aumento soprattutto lungo il Tirreno, le aree interne e sulle Alpi, il tutto contrassegnato da una generale flessione delle temperature.

Si tratta al momento solo di ipotesi che emergono da una situazione molto compromessa dal punto di vista della dinamicità atmosferica; tuttavia, da qualche punto bisognerà pur partire per cercare almeno di limitare lo strapotere dell’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia. Vedremo…