Anticiclone troppo pesante: ZERO TERMICO alle stelle, guardate

Da ormai due giorni ci troviamo nel pieno di un potente campo di alta pressione sub-tropicale, centrato sulla penisola iberica. È proprio in Spagna che troviamo la situazione più anomala, con geopotenziali estivi (il rosso scuro nella mappa) e aria calda che riesce a raggiungere agevolmente anche le alte quote. Un anticiclone così dirompente e così gonfio sarebbe eccessivo anche in piena estate, o meglio nelle estati di qualche decennio fa. Ormai, invece, queste figure bariche così potenti le troviamo in ogni stagione, con tutte le conseguenze del caso.

Ci fossimo trovati in piena Estate, un anticiclone del genere avrebbe senz’altro portato temperature eccezionali sulla penisola iberica, anche oltre i 40°C, ma anche adesso non si scherza, con temperature destinate a superare i 25°C in molte località spagnole.

Davvero clamorosa la previsione dello zero termico per domani e venerdì: su tutta la Spagna bisognerà salire ad una quota di 4000 metri per trovare la temperatura di zero gradi, segno di un anticiclone particolarmente gonfio, in maniera decisamente esagerata per l’inverno.

Ma anche in Italia non si scherza: lo zero termico salirà ulteriormente fino a portarsi oltre i 4300 metri tra Corsica e Sardegna, fino a 3900 metri sul Nordovest e 3500 metri al sud. Anche in questo caso parliamo di numeri spropositati per gennaio, ma lo sarebbero anche in piena Estate.

Un breve calo dello zero termico arriverà nel week-end al sud e sul medio-basso adriatico (non sotto i 1300 metri), poi nuovamente rialzo vertiginoso fino al termine di gennaio. Insomma inverno totalmente annullato per almeno altri 10 giorni.