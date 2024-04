Meteo 15 giorni: temperature in CALO e possibili ACQUAZZONI?

Stiamo assistendo ad una fase primaverile davvero bizzarra e mutevole. Dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni ed un breve episodio di maltempo che si concretizzerà segnatamente nella giornata di mercoledi 10 aprile (Mercoledì MALTEMPO sull’Italia con TEMPORALI e NEVE sulle Alpi – MeteoLive.it), l’alta pressione dovrebbe rimontare e tra venerdi 12 e sabato 13 aprile proporrà nuovamente temperature elevate da nord a sud (TRIONFO dell’anticiclone da venerdi 12 aprile: 30° di nuovo a portata di mano in Italia – MeteoLive.it) con punte anche superiori a 30°.

A seguire, dopo la metà del mese, l’alta pressione potrebbe ritirarsi nuovamente in Atlantico, consentendo ad aria molto fresca ed instabile da nord di raggiungere l’Europa centrale e la nostra Penisola; la prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 17 aprile:

Notate l’alta pressione disposta più ad ovest con l’Italia sotto il tiro delle correnti fresche settentrionali foriere di instabilità con acquazzoni sparsi specie al centro e al meridione. A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per mercoledi 17 aprile. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

A parte il settore di nord-ovest che avrà una probabilità di pioggia BASSA, sul resto d’Italia la medesima probabilità si prevede MEDIA o MEDIO-ALTA dove vedete il colore giallo.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua, come potrebbe comportarsi il tempo attorno al 20 di aprile? Premettiamo che la situazione è molto confusa, ma vi mostriamo lo stesso la media degli scenari del modello americano valida proprio per sabato 20 aprile:

In Italia potrebbero tornare a scorrere correnti umide da sud-ovest messe in moto da una depressione in sede Iberica. In altre parole, tornerebbero le piogge al nord in un contesto abbastanza mite ed umido, mentre al centro e al sud si avrebbero condizioni meteorologiche migliori.