TRIONFO dell’anticiclone da venerdi 12 aprile: 30° di nuovo a portata di mano in Italia

Non è assolutamente un bene avere tra i piedi rimonte anticicloniche di questo tipo, che nulla hanno di primaverile, ma proiettano la nostra Penisola in un regime già estiveggiante.

Ciò che accadrà nelle prossime 36 -48 ore ( Mercoledì MALTEMPO sull’Italia con TEMPORALI e NEVE sulle Alpi – MeteoLive.it), potrebbe rivelarsi solo un break tra due forcing anticiclonici: il primo ci sta interessando attualmente, mentre un secondo potrebbe interessarci a partire da giovedi 11 aprile, con massimi effetti tra venerdi 12 e sabato 13 aprile. Ciò che stupisce non sono gli anticicloni in se, ma le temperature presenti al loro interno, davvero fuori da ogni senso e logica in un mese (aprile) che dovrebbe presentare un assetto termico completamente diverso.

La prima mappa ci mostra un anticiclone nuovo di zecca che invaderà buona parte del nostro Continente nelle ore centrali di sabato 13 aprile:

A vedere questa cartina sembrerebbe una struttura anticiclonica ancora più “seria” di quella che ci sta interessando attualmente, in quanto presenterà radici in sede iberica, come tutti i peggiori anticicloni a cui siamo ormai abituati.

Come abbiamo anticipato, non sarà l’alta pressione in se a preoccupare, ma le temperature che saranno presenti al suo interno. La prima mappa mostra i valori termici attesi in Italia alle ore 15 di venerdì 12 aprile:

Sembra una mappa di metà giugno. 30° saranno raggiunti probabilmente tra la bassa Toscana ed il Lazio, ma guardate la notevole mole di temperature attorno a 27-29° estese a buona parte della Penisola.

La giornata di sabato 13 aprile, secondo le mappe attuali, vedrà valori termici ancora più elevati!

Si potrebbero valicare i 30° sulla Lucania, dove si prevedono 31°; 30° sulla Puglia e tra il basso Lazio e l’alta Toscana, senza contare i 29° sulle Isole, la Campania e l’Emilia Romagna.