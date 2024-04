Mercoledì MALTEMPO sull’Italia con TEMPORALI e NEVE sulle Alpi

La fase di caldo anomalo che tra oggi e domani interesserà ancora l’Italia con temperature localmente superiori a 30° (Ancora CALDO ANOMALO, ma presto arriveranno TEMPORALI e NEVICATE in montagna – MeteoLive.it), verrà bruscamente interrotta da una perturbazione. Il corpo nuvoloso, entrando sul Mediterraneo, tenderà ad invorticarsi tra il Mar Ligure e la Corsica, formando una depressione in spostamento successivo verso sud.

Vediamo il tutto tramite la mappa sinottica attesa per le ore 14 di mercoledi 10 aprile:

Il sistema frontale tenderà a spezzarsi in due tronconi per via della successiva rimonta dell’alta pressione sull’Europa occidentale. La parte meridionale si invorticherà tra il Mar Ligure e la Corsica, determinando una fase di maltempo al nord e parte del centro con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione e sulle Alpi tornerà anche la neve.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di mercoledi 10 aprile:

Da segnalare un calo del limite delle nevicate che tra la notte e la prima mattinata di mercoledi si posizionerà tra i 1100 ed i 1300 metri sulle Alpi, in successivo rialzo in giornata fino a 1500-1600 metri. Rovesci e temporali su quasi tutto il nord, più forti tra l’Emilia Romagna e il Veneto dove si potrebbero avere anche delle grandinate.

Rovesci si faranno vedere anche sulla Sardegna, la Toscana, l’Umbria, le Marche ed a tratti anche tra il Lazio e la Campania. Meno probabili le precipitazioni sulle estreme regioni meridionali e sulle Sicilia. Temperature in sensibile calo specie nelle aree raggiunte dalle precipitazioni.

La terza mappa mostra la posizione della depressione esattamente 24 ore dopo, ovvero alle ore 14 di giovedì 11 aprile:

La rimonta dell’alta pressione sull’Europa centrale spingerà verso sud il complesso depressionario. Il perno della struttura ormai molto attenuata, si piazzerà a sud ovest della Sardegna. Questi saranno gli effetti in Italia nella giornata in parola:

Le correnti si disporranno da nord-est. Saranno ancora possibili rovesci, ma limitatamente alla mattinata, su Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo; i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nella seconda parte della giornata con il ritorno del sereno. Il maltempo più intenso si arroccherà a sud-ovest della Sardegna “allungando” qualche rovescio anche sull’Isola, per il resto tempo abbastanza buono e con temperature di nuovo in crescita.