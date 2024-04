Ancora CALDO ANOMALO, ma presto arriveranno TEMPORALI e NEVICATE in montagna

Come era nelle attese, l’alta pressione africana ha invaso il Mediterraneo e gran parte del nostro Continente con un promontorio stabilizzante foriero di caldo anomalo sull’Italia da nord a sud. Su alcune regioni il cielo non si presenta sereno, ma ha assunto un colore lattiginoso stante la presenza di velature o sabbia africana in sospensione.

Questa mattina vi mostriamo l’immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo a scala europea:

Non fatevi ingannare dalla nuvolosità in quanto si tratta soprattutto di velature che interessano il settentrione, la Sardegna e parte del centro, mentre sul resto d’Italia il cielo si presenta sereno. Sulla sinistra dell’immagine si notano gli avamposti di una perturbazione che lentamente si avvicinerà all’Italia, erodendo il promontorio stabilizzante che si sposterà verso levante, attenuandosi.

Nella giornata di domani, martedi 9 aprile, avremo i primi rovesci o temporali al nord-ovest che poi si estenderanno a gran parte del centro-nord nella giornata di mercoledi 10 aprile, assecondando anche un generale calo delle temperature.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 8 aprile (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Non cambierà molto la situazione rispetto a ieri. Ancora velature e cieli lattiginosi al nord e parte del centro per velature o sabbia in sospensione; cielo sereno invece sul resto d’Italia.

Quadro termico ancora decisamente esuberante in Italia con temperature paragonabili alla prima decade di giugno. Ecco i valori attesi alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Punte di 30° sulla Sardegna e su alcune aree della Puglia, 29° in Sicilia e sulla Lucania; molti valori sulla Penisola compresi tra 25 e 27°.

Nella giornata di domani, martedi 9 aprile, il caldo anomalo si arroccherà tra il basso adriatico e il meridione, mentre i primi rovesci o temporali agiranno al nord-ovest. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco dell’intera giornata in parola:

Nuvolosità in aumento nel corso della giornata al nord con rovesci e temporali in arrivo tra Val d’Aosta, Piemonte, Liguria centro-occidentale e Lombardia. Neve sulle Alpi oltre i 1600-1700 metri. In serata qualche piovasco si farà vedere anche sull’alta Toscana, per il resto ancora tempo stabile e caldo con punte ancora superiori a 30° al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località