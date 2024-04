PIOGGIA: Italia presto nella spirale del maltempo, che mappe!

La parentesi anticiclonica calda terminerà martedì 9 aprile con l’affondo di una GOCCIA FREDDA, che determinerà precipitazioni dapprima al nord, poi entro mercoledì 10 aprile anche al centro e marginalmente entro giovedì 11 aprile raggiungerà il meridione.

La breve ripresa dell’alta pressione prevista tra il 12 e il 14 aprile, sarà soffocata da un affondo artico, di cui stiamo già parlato da diversi giorni. Possibile irruzione Polare a metà aprile sull’Italia – MeteoLive.it

Questo secondo affondo originerebbe una fase di diffuso maltempo su tutta Italia con precipitazioni, vento e netto calo termico, che impegnerebbe la Penisola per 4-5 giorni. E se andasse così sarebbe il giusto andamento di un aprile che fa l’aprile e che non deve fare maggio, come sta facendo in questo frangente.

Cominciamo con la goccia fredda così come viene prevista mercoledì 10 aprile a 5500m:

Le conseguenze secondo il modello americano sarebbero le seguenti, la prima mappa si riferisce alla notte tra martedì e mercoledì, la seconda a giovedì:

L’affondo artico non è ancora visto all’unisono da tutti i modelli, c’è chi lo vede netto, chi non troppo, chi per niente, chi defilato ad est, noi vi proponiamo l’ipotesi più perturbata, che al momento è quella americana, guardate la saccatura prevista per lunedì 15 aprile:

Le conseguenze a livello precipitativo sono quelle che vediamo qui sotto tra lunedì 15 e martedì 16, sarebbe una fase di maltempo di notevole portata con temperature che scenderebbero al di sotto delle medie del periodo, con venti forti e anche neve in quota sia sulle Alpi che sulle cime appenniniche:

Seguite tutti gli aggiornamenti, anche perché finalmente potrebbe piovere intensamente su tutto il centro-sud, che sino ad ora ha visto molta meno pioggia rispetto al settentrione e ne ha davvero bisogno.