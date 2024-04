Commento AUDIO del nostro esperto: arriva il MALTEMPO, ma non durerà molto

Una perturbazione inizierà a dare effetti sull’Italia a partire dal settore di nord-ovest nel pomeriggio di domani, martedi 9 aprile, per poi propagarsi a quasi tutto il settentrione e parte del centro nella giornata di mercoledi 10 aprile. Si formerà una depressione che inizialmente si posizionerà tra il Mar Ligure e la Corsica, per poi spostarsi verso sud nella giornata di giovedi 11 aprile, lasciando nuovamente spazio all‘alta pressione. Sentiamo tutto dalla voce del nostro esperto Paolo Bonino.