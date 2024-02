Meteo 15 giorni: l’INVERNO potrebbe calare l’asso dopo il 20 febbraio, tuttavia…

L’inverno sbanderà nuovamente e fallirà la sua sortita sull’Italia durante la settimana prossima (si legga a tal proposito questo articolo: https://www.meteolive.it/news/in-primo-piano/le-anomalie-termiche-della-settimana-prossima-ancora-caldo-anomalo-a-spasso-per-leuropa/).

Successivamente, la stagione fredda proverà a sfondare sul Mediterraneo in due fasi; la prima vedrà l’intervento di correnti fredde orientali dall’est europeo ed in un secondo momento l’arrivo di correnti atlantiche che piloteranno una perturbazione verso l’Italia. L’aria mite scorrendo sopra quella fredda precedentemente affluita potrebbe dare luogo a nevicate a bassa quota specie sulle regioni settentrionali. Prima che ciò accada avremo però un intermezzo anticiclonico che la media degli scenari del modello americano inquadra subito dopo la metà del mese.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella giornata di domenica 18 febbraio:

Alta pressione ben salda sull’Europa occidentale e sull’Italia. Le regioni del versante adriatico ed in parte il meridione verranno però lambite da un po’ di instabilità che farà capo ad una depressione posta più ad est; in sostanza, avremo qualche pioggia, ma in un contesto termico complessivamente non freddo. Sul resto d’Italia il tempo sarà invece stabile e nel complesso mite.

La seconda mappa mostra il cambiamento sopra menzionato. Si riferisce alla giornata di giovedi 22 febbraio:

Ecco l’ingresso di una saccatura atlantica con maltempo diffuso e neve anche a bassa quota specie al nord. A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ricordando che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Ad eccezione delle estreme regioni meridionali che avranno una probabilità di pioggia bassa, il resto d’Italia verrà abbracciata da una probabilità media o medio-alta di avere precipitazioni.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione sperando che non vi siano ulteriori rinvii all’arrivo di un po’ di inverno sull’Italia. Continuate a seguirci.