Le anomalie termiche della settimana prossima: ancora CALDO ANOMALO a spasso per l’Europa

Si pensava si risollevare un po’ le sorti di questo “non-inverno”, con l’arrivo di almeno un po’ di freddo dai quadranti orientali nell’arco della settimana prossima, ma gli ultimi aggiornamenti sembrano stroncare questa possibilità. L’eredità calda lasciata dall’alta pressione mostruosa della settimana scorsa sembra aver compromesso ulteriormente una stagione che era partita discretamente su alcune aree del comparto europeo.

La prima mappa mostra le anomalie termiche a 1500 metri attese in Europa nella giornata di mercoledi 14 febbraio, in accordo con il modello americano:

1 di 1 ‘

Notiamo un’Europa davvero messa male dal punto di vista invernale. Solo tra l’Islanda, la Scozia e parte della Scandinavia ritroviamo anomalie negative fino a 4-6°. Il resto del Continente viaggerà ancora con valori termici oltre la norma anche in maniera sensibile, come sarà il caso dell’Europa orientale e la vicina Russia. Per ciò che concerne l’italia, avremo anomalie al rialzo comprese tra 4 e 6° sulla Sardegna e tra 2 e 4° sulla Penisola.

La seconda mappa mostra le anomalie termiche sempre a 1500 metri attese in Italia nella giornata di giovedì 15 febbraio:

1 di 1 ‘

Situazione quasi invariata con anomalie al rialzo davvero esagerate sull’Europa orientale, la vicina Russia e la parte sud-occidentale del Mediterraneo. In Italia si viaggerà al di sopra della media di 4-6° al centro e 2-4° al sud ed al nord.