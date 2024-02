Salvate il soldato INVERNO: riportiamo a casa FREDDO e NEVE, sarà così?

Questa volta l’anticiclone potrebbe darci una grossa mano a riportare a casa l’inverno con il suo freddo e anche la sua neve, approfittando anche del calo di attività del vortice polare e di indice teleconnettivi favorevoli.

E’ tutta la stagione che si aspetta il momento in cui l’anticiclone punterà verso nord e lascerà campo libero sia ad eventuali incursioni fredde da est o da nord, sia all’inserimento franco delle correnti atlantiche, questo è il momento: ora o mai più. Ecco la media degli scenari per il 18 febbraio:

Questo è lo spartiacque: 18-20 febbraio! Lì l’anticiclone ci dirà se vuole partecipare alla missione di salvataggio del soldato inverno, o se dichiarerà chiusa la stagione assumendo la posa di Paolina Bonaparte, cioè sdraiata sul Mediterraneo:

Il crollo dell’indice AO, che monitora lo stato di salute del vortice polare troposferico, induce però a pensare che davvero potrebbero esserci sorprese importanti, anche perchè se non ci saranno potremo dichiarare aperta la primavera.

E ci sono spunti tra le emissioni che fanno pensare a questa rivoluzione barica favorita dall’impennata anticiclonica? SI, ce ne sono molti. Vediamone alcuni, osservate ad esempio dove punterebbe l’anticiclone secondo questa emissione con il Mediterraneo abbandonato al suo destino:

Qui situazione simile ma con maggiore probabilità di interazione est-ovest:

Qui invece ponte più massiccio ad ovest e freddo in irruzione da NNE con maltempo e neve a bassa quota per le regioni adriatiche e meridionali:

E infine una mappa termica a 1500m qualora l’anticiclone puntasse verso Capo Nord e un blocco freddo si mettesse in moto verso sud colpendo in pieno tutta Italia:

RIASSUMENDO: è l’ultimo treno per l’inverno, l’ultima occasione per riscattare un’altra stagione davvero avara di freddo e neve, oltre che mitissima. Le possibilità sono al 55%, ma non prima del 18-20 febbraio.