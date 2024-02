Ennesimo passo falso dell’inverno in vista?

Non ci sarebbe troppo da stupirsi se per l’ennesima volta le mappe avessero ragione. Quando si prospetta finalmente un quadro barico favorevole all’instaurarsi di condizioni invernali, tutto viene ridimensionato e si passa ad una circolazione che per l’Italia non porta a quasi nulla, se non ad una modesta dinamicità atmosferica.

Andiamo con ordine però: sta arrivando il peggioramento autunnale, è tutta acqua preziosa e anche neve, sia pure a quote alte, troppo alte per febbraio, del resto dobbiamo accontentarci, non c’è nulla da fare:

Esaurita questa fase perturbata, ci sarà tra martedì 13 e mercoledì 14 un po’ di instabilità a carattere freddo lungo l’Adriatico e al sud con rovesci, qualche temporale e spruzzate di neve oltre i 900m lungo la dorsale appenninica:

Da metà mese però i modelli appaiono disorientati: da una parte sembra ripartire la solita corrente da ovest mite e storpiata dall’alta pressione, senza che accade un granché per chissà quanti altri giorni, dall’altra resta qualche segnale di cambiamento più vivace, dovuto allo smembramento del vortice polare, fatto che ormai sembra assodato, come si vede qui:

Quella massa fredda lì che vediamo scendere da nord però ci colpirà? Vediamola più da vicino in sede europea:

Potrebbe essere questa la chiave di lettura giusta? Sicuramente è ciò che tiene ancora le medie degli scenari in bilico limitando il tentativo dell’alta pressione di riprendersi tutta la scena:

C’è però sulla terza decade del mese la tendenza del modello a vedere una sorta di “piallatura” delle correnti da ovest che ci restituirebbero altra pioggia sempre in un clima autunnale o pre-primaverile. Insomma l’ultimo passo falso dell’inverno sembra di nuovo dietro l’angolo…