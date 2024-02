San Valentino col maltempo? Attenzione alle previsioni

L’ondata di maltempo del week-end potrebbe non essere l’unica dei prossimi sette giorni. Ebbene secondo gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS ci potrebbe essere spazio anche per un’altra veloce perturbazione, questa volta un po’ più fredda della precedente, che apporterebbe un peggioramento proprio nella giornata di San Valentino, il 14 febbraio.

Difatti nelle ultime previsioni vi abbiamo parlato di questa possibilità, certamente da non escludere a priori. Tuttavia è chiaro che la situazione non è così chiara come sembra, anzi è parecchio ingarbugliata e necessita un’analisi più approfondita.

Al momento, infatti, il modello americano è l’unico che mostra questa ulteriore ondata di maltempo del 14 febbraio. Frutto di una ripresa improvvisa dell’anticiclone su Gran Bretagna e Scandinavia che taglia immediatamente un nucleo instabile dai flussi nord-atlantici, spedendolo sui Balcani e sull’Italia.

La media degli scenari dello stesso modello già si discosta dalla simulazione principale. Infatti come possiamo notare nella mappa di seguito, l’ondata di maltempo è molto più orientale, addirittura diretta in Turchia, a causa di un rinforzo dell’alta pressione in sede scandinava molto più lento, che inevitabilmente sposta ad est la presunta ondata di maltempo di San Valentino. In tal caso l’Italia vedrebbe solo un veloce calo termico, con un po’ di vento e rari fenomeni al sud.

Il modello europeo ECMWF, nella sua uscita serale, addirittura non mostra alcunché per l’Italia nel giorno di San Valentino. L’anticiclone si rinforza sul Mediterraneo e la presunta perturbazione scivola nel pieno della Turchia senza alcun effetto in Italia.

In questa dinamica l’anticiclone non riesce ad ergersi in Gran Bretagna, mentre la Scandinavia si trova sotto flussi freddi polari che schiacciano tutto più ad est.

Dunque come vedete c’è molta incertezza riguardo la presunta ondata di maltempo di San Valentino. Analizzando le carte a disposizione diventa palese come sia più probabile che questa veloce perturbazione si fiondi su Grecia e Turchia, lasciando l’Italia sotto tempo più stabile e al più un po’ freddo. Insomma il modello americano potrebbe accordarsi ai colleghi già nel prossimo aggiornamento.