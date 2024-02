Meteo 7 giorni: forte peggioramento in arrivo, ombrelli aperti ovunque?

In questo momento, la prima perturbazione di febbraio sta toccando l’Europa occidentale con il suo esteso fronte caldo, puntando a raggiungere l’Italia entro venerdì. Sarà questo ciclone a interrompere il lungo periodo senza precipitazioni, che persiste da metà gennaio, riportando la pioggia nel nostro Paese.

Il Settentrione sarà la prima area a richiedere l’uso dell’ombrello da venerdì, a seguito dell’arrivo di piogge diffuse e intensi temporali localizzati. La neve farà il suo ritorno anche alle altitudini superiori ai 1500-1600 metri sulle Alpi. Contemporaneamente, un vigoroso scirocco si farà sentire in maniera marcata su centro e sud, estendendosi fino alla Liguria.

Durante il fine settimana, piogge e acquazzoni interesseranno l’intero territorio nazionale, con la presenza di temporali significativi, in particolare nelle zone tirreniche meridionali. I forti venti di scirocco saranno protagonisti per tutto il week-end, con raffiche di burrasca o burrasca forte al sud Italia.

Le temperature, però, resteranno tendenzialmente alte, mantenendo la neve ad altitudini elevate. A partire da lunedì, si prevede un graduale abbassamento delle temperature che, entro il giorno di San Valentino, ci condurrà a valori inferiori alla media stagionale.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 9 febbraio: forte peggioramento al nordovest, si avvicina una vasta perturbazione atlantica. Stabile e aria mite al sud

Sabato 10 febbraio: maltempo su tutto il nord e medio-alto Tirreno, isolati nubifragi a ridosso dei monti, neve in alta quota. Temperature in lieve calo. Burrascoso scirocco al sud, specie in Sicilia.

Domenica 11 febbraio: maltempo che si estende velocemente anche su centro e sud Italia, resistono le piogge al nord con neve solo in montagna oltre 1200-1300 metri. Scirocco intenso al sud, raffiche oltre 90 km/h in Puglia.

Lunedì 12 febbraio: depressione dal basso Tirreno al mar Ionio. Maltempo diffuso al sud, piogge sul medio Adriatico. Residue piogge al nordest, temperature in calo ovunque.

Martedì 13 febbraio: alta pressione lontana, probabili acquazzoni e piogge sparse su centro e sud.

Mercoledì 14 febbraio: San Valentino con una nuova perturbazione, questa volta più fredda, in arrivo su centro e sud. Ombrelli a portata di mano, torna anche la neve in Appennino. Più stabile al nord.

Giovedì 15 febbraio: ultime piogge al sud, migliora rapidamente ovunque ma clima freddo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

LEGGI ANCHE In primo piano Ciclone nel week-end: rischio BURRASCA su diverse regioni Raffaele Laricchia

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località