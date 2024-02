Ciclone nel week-end: rischio BURRASCA su diverse regioni

Mancano poche ore all’arrivo della tanto annunciata perturbazione atlantica, la prima di febbraio e la prima decisamente intensa del nuovo anno. Sarà una depressione di chiaro stampo autunnale, caratterizzata da un vasto fronte caldo, venti molto forti meridionali e anche precipitazioni diffuse.

Ma in questo articolo ci concentreremo principalmente sull’intensità del vento prevista, assolutamente da non sottovalutare. L’aria umida e instabile scaverà una depressione piuttosto profonda nel Mediterraneo, tra venerdì sera e sabato, con un minimo barico vicino ai 990 hpa.

Questo vortice innescherà forti raffiche di vento, prettamente meridionali, che interesseranno soprattutto le regioni del sud.

Le prime raffiche di burrasca, con intensità vicina ai 70 km/h, si faranno sentire sulla Liguria centro-orientale da venerdì sera. Questi tesi venti sud-occidentali scateneranno anche le mareggiate sulla Riviera di Levante e l’alta Toscana. Nel frattempo i venti di scirocco cominceranno ad intensificarsi su gran parte del sud, specie in Sicilia.

Sabato entreremo nel vivo del peggioramento e proprio in questo frangente il vento di ostro/scirocco sarà impetuoso su gran parte del centro e del sud. Si prevedono raffiche fino a 70 km/h, con punte di burrasca forte in Sicilia, ovvero con raffiche oltre 80/85 hm/h. Questi venti più impetuosi sono più probabili sui versanti sottovento, come il palermitano.

L’apice delle raffiche è previsto nella notte di domenica, quando il vento di scirocco rischia di sfiorare i 90 km/h sulla Puglia centro-meridionale. Ancora raffiche forti e di burrasca su Basilicata, Campania, Calabria. Altrove il vento comincerà gradualmente a indebolirsi e a ruotare da ovest. Questi forti venti di scirocco, che agiranno già da sabato, andranno ad alimentare un vasto sistema temporalesco che rischia di attraversare gran parte del Meridione a suon di forti piogge e locali grandinate.