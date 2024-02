Meteo 15 giorni: verso una nuova fase di MALTEMPO, ma in un contesto più FREDDO

La fase perturbata che vivremo in Italia durante il prossimo fine settimana, probabilmente verrà seguita da una temporanea rimonta dell’alta pressione che si farà sentire soprattutto sull’Europa occidentale. Nulla di paragonabile al mostro anticiclonico di una settimana fa, ma la mitezza sarà ancora in grado di dettare legge su quelle aree.

La nostra Penisola invece si troverà sotto il tiro di correnti relativamente fredde che potrebbero portare anche alcune precipitazioni, oltre ad un generale e moderato calo termico. La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa sul nostro Paese nelle ore centrali di sabato 17 febbraio:

Notiamo l’alta pressione presente sull’Europa occidentale, mentre in sede ellenica sarà presente una depressione che invierà aria relativamente fredda verso la nostra Penisola.

Questa congiuntura barica darà origine anche a qualche precipitazione; la vediamo raffigurata nella cartina della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per sabato 17 febbraio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Le regioni del versante adriatico ed il meridione risulteranno esposte a questo tipo di circolazione ed avranno precipitazioni che saranno nevose in Appennino. Sul resto d’Italia, oltre ad un moderato calo delle temperature, non si avranno fenomeni di rilievo.

La situazione potrebbe però peggiorare attorno al giorno 20 febbraio dato che le correnti fredde da est potrebbero originare una depressione blanda proprio in sede italica. Ecco cosa prevede la media degli scenari americana valida per martedi 20 febbraio:

Il ritiro dell’alta pressione verso ovest faciliterà l’avvio di una nuova fase di moderato maltempo sull’Italia, accompagnata questa volta da temperature piuttosto basse. Questa infatti è la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida proprio per il 20 febbraio:

A parte alcuni settori della Valpadana che avranno una probabilità di pioggia bassa, il resto d’Italia verrà abbracciata da una probabilità di pioggia (e di neve in montagna) media, più elevata dove vedete il colore giallo sulla mappa.

In definitiva: le possibilità per un risveglio invernale in zona Cesarini per il momento restano in piedi. Vedremo cosa ci diranno le mappe dei prossimi giorni; intanto continuate a seguirci.