Il MALTEMPO diventa realtà: PIOGGE INTENSE ed abbondanti NEVICATE: il punto della situazione

La riflettività del radar di questa mattina ci mostra i primi passi della perturbazione sull’Italia. Sta già piovendo anche intensamente su alcuni settori del nord e la ventilazione meridionale sta aumentando sensibilmente, ingrossando i mari ad ovest della Penisola:

1 di 1 ‘

Sarà una perturbazione carica di pioggia e di neve sui settori alpini, ma a quote piuttosto elevate. Si tratterà infatti di una situazione molto più simile all’autunno che all’inverno: un’altra anomalia di questa stagione invernale sempre più travagliata.

Il corpo nuvoloso formerà anche una depressione che nella giornata di sabato si sposterà dal Golfo del Leone fino al Golfo Ligure, accentuando ulteriormente le piogge sull’Italia. Saremo completamente fuori dal maltempo solo nella giornata di lunedi 12 febbraio.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 10 febbraio:

1 di 1 ‘

MALTEMPO al nord con piogge intense su Liguria e fascia prealpina specie tra alto Piemonte e alta Lombardia. Accumuli anche superiori a 100mm nell’arco delle 24 ore. Abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1600 metri nel comparto delle Marittime, 1400-1600 metri sul restante arco alpino, accumuli anche attorno al metro oltre i 2000 metri. Rovesci anche sull’alta Toscana, piovaschi su Lazio, Umbria occidentale e Sardegna, ancora in attesa le altre regioni con nubi in aumento, ma senza piogge. Attenzione anche ai venti molto forti di Ostro su tutti i bacini occidentali con rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Questo è il quadro delle temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

1 di 1 ‘

Valori molto miti al centro, ma soprattutto al sud e sulle Isole con punte di 20-21° tra Sardegna e Sicilia. Temperature in calo invece al nord-ovest specie sotto le precipitazioni più intense.

Infine, vediamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco dell’intera giornata di domani, sabato 10 febbraio:

1 di 1 ‘

Tempo perturbato su gran parte d’Italia. Rovesci intensi su Liguria, fasce pedemontane del nord e Campania. Quota neve compresa tra 1200-1300 metri sulle Alpi centro-occidentali, 1400-1500 metri sull’arco alpino orientale. Venti in rotazione a Scirocco e mari in cattive condizioni. Assenza di fenomeni solo sul medio-basso Adriatico e sulle estreme regioni meridionali. Temperature in moderato calo ovunque.