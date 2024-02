Forte BURRASCA di scirocco e ostro in arrivo, attenzione

Piove su gran parte del nord, non solo in pianura ma anche a quote di media montagna (tra 1000 e 1500 metri), sotto la spinta dei venti umidi e tiepidi meridionali. La tanto attesa perturbazione è dunque arrivata a destinazione, ma ci teniamo a precisare che siamo solo alle battute iniziali del peggioramento, che andrà avanti per tutto il week-end.

Un ciclone si sta sviluppando sull’alto Tirreno e sarà proprio lui il protagonista delle prossime 72 ore. Il minimo di bassa pressione tenderà a scendere ancor di più fino a sfiorare i 987 hpa nel corso di sabato, all’apice del maltempo e dell’intensità dei venti.

Saranno i venti da sud, come ostro e scirocco, i principali protagonisti del tempo delle prossime ore. Secondo le ultime previsioni, infatti, le raffiche di vento potrebbero causare non pochi problemi grazie ad un fitto gradiente termico orizzontale, che imprimerà certamente molta forza alla ventilazione, specie in alta quota dove non sono presenti attriti e ostacoli.

La massima forza del vento è prevista domani, su tutto il centro-sud e i crinali alpini. Spiccano raffiche di vento superiori ai 90 km/h sull’Appennino tra Abruzzo e Molise, fino a 80 km/h in Sicilia. Sul resto del centro-sud il vento sarà sostenuto, anche forte, con raffiche massime tra i 30 e i 60 km/h. Vento più debole al nord, eccetto i crinali alpini dove potrebbero spirare raffiche oltre 80 km/h.

Domenica irromperà con forza il maestrale in Sardegna, mentre sul resto del centro-sud continuerà a soffiare il libeccio con raffiche moderate o forti, con punte fino a 70 km/h.

Per una decisa attenuazione del vento bisognerà attendere lunedì, quando irromperà ovunque il maestrale, di moderata entità, che porterà anche un lieve calo termico.