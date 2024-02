Meteo 7 giorni: si ritorna al punto di partenza?

Il maltempo sta entrando nel vivo, dopo una lunghissima fase di stabilità e siccità su tutta Italia. L’anticiclone si è fatto da parte e ha lasciato campo libero ad una massa d’aria umida e instabile atlantica che, proprio in queste ore, sta approfondendo una depressione sull’alto Tirreno e la costa Azzurra.

Questo ciclone diverrà ancor più profondo nel corso di questo sabato, fino a raggiungere un minimo barico di circa 987 hpa, un valore decisamente basso che avrà come logica conseguenza l’intensificazione dei venti di ostro e scirocco su tutto il centro-sud ed anche l’arrivo di precipitazioni diffuse e localmente forti.

Il nord e le regioni tirreniche saranno il bersaglio principale delle piogge, ma con quota neve davvero alta nonostante ci troviamo in pieno inverno. Merito dei venti meridionali, che continueranno a traghettare masse d’aria tiepide da sud.

Ad inizio prossima settimana ci sarà un lieve calo termico grazie ai venti da nord-ovest, ma saremo ben lontani dal vero inverno. Addirittura tornerà l’anticiclone da San Valentino, come ormai ipotizzato da tutti i centri di calcolo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 10 febbraio: maltempo su tutto il nord e medio-alto Tirreno, isolati nubifragi a ridosso dei monti, neve in alta quota. Temperature in lieve calo. Burrascoso scirocco al sud, specie in Sicilia.

Domenica 11 febbraio: maltempo che si estende velocemente anche su centro e sud Italia, resistono le piogge al nord con neve solo in montagna oltre 1200-1300 metri. Scirocco intenso al sud, raffiche oltre 90 km/h in Puglia.

Lunedì 12 febbraio: depressione dal basso Tirreno al mar Ionio. Maltempo diffuso al sud, piogge sul medio Adriatico. Residue piogge al nordest, temperature in calo ovunque.

Martedì 13 febbraio: ultimi piovaschi sparsi al sud, tempo in miglioramento ovunque. Si riaffaccia l’alta pressione.

Mercoledì 14 febbraio: nulla da fare per la perturbazione di San Valentino. Torna l’anticiclone su tutta Italia, ma clima freddo specie di notte.

Giovedì 15 febbraio: Stabile ovunque, un po’ di maestrale al sud. Temperature in lieve calo.

Venerdì 16 febbraio: da valutare una nuova veloce perturbazione da ovest al nord Italia. Più stabile altrove.

