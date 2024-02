Nuovo RUGGITO del MALTEMPO nel week-end. Si rischia la “SEPOLTURA NEVOSA” su alcuni settori dell’arco alpino

La depressione responsabile del maltempo italico, farà una puntata al meridione tra oggi e domani, per poi risalire più attenuata verso nord nella giornata di venerdi. In altre parole, sulle regioni settentrionali, dopo una relativa pausa che interverrà tra oggi e domani specie al nord-ovest, la pioggia tornerà a cadere nella giornata di venerdi con quota neve sempre piuttosto elevata. Successivamente, tra sabato e domenica, una nuova ed intensa perturbazione busserà alla porta dell’Italia; domenica il settore di nord-ovest potrebbe sperimentare piogge molto intense e neve abbondante sulle Alpi, con il rischio che si passi dal nulla al troppo su queste aree.

La mappa sinottica attesa per la notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo è molto eloquente in tal senso:

Ecco il nuovo sistema frontale carico di pioggia e di neve sulle Alpi, che approccerà il settore di nord-ovest con una spigolosa ed intensa saccatura. Si formerà una depressione sulla Costa Azzurra, in spostamento verso levante in direzione del Mar Ligure, con fenomeni intensi e persistenti.

Facciamo però un passo indietro. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di venerdi 1 marzo, primo giorno della primavera meteorologica.

Come vedete, le aree non interessate dalle piogge saranno in netta minoranza sul nostro Paese. Rovesci intensi sono attesi tra il Lazio e la Campania, piogge moderate al nord e su quasi tutto il centro. Più irregolari le precipitazioni sulle Isole, a carattere di rovescio, ma alternate a lunghe pause asciutte. Tempo asciutto solo sulle estreme regioni meridionali e sulla Puglia. Clima mite e quote neve elevata sulle Alpi, indicativamente oltre i 1500 metri.

La terza mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 2 marzo:

Sarà forse la giornata meno perturbata. Piovaschi saranno comunque possibili lungo il versante tirrenico e le aree interne. In serata rovesci in intensificazione al nord-ovest con neve oltre i 1300-1500 metri, per il resto tempo più asciutto e nel complesso mite.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domenica 3 marzo:

Massima attenzione al nord-ovest. Forti piogge sulla Liguria centro-occidentale con possibili dissesti idrogeologici. Neve molto abbondante tra l’alto Piemonte e la Val d’Aosta con accumuli molto alti oltre i 1200-1400 metri. Rovesci in estensione in giornata anche al nord-est, al medio versante tirrenico ed alla Sardegna. Sul resto d’Italia avremo invece una pausa, con clima mite. Attenzione ai forti venti di Scirocco ed ai mari in cattive condizioni, specie i bacini di ponente.