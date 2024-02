FORTI NEVICATE in arrivo tra venerdì e domenica sul settore alpino: rischio VALANGHE!

Una recrudescenza del maltempo è attesa sul settore alpino tra venerdì e domenica. Venerdì transiterà un fronte occluso, una ritornante della depressione che per tutta la settimana ha imbrigliato il nostro Paese.

Il rialzo termico ha innalzato il limite delle nevicate tra 1600 e 1800m, al di sotto di tale quota per venerdì è prevista pioggia, salvo per alcune vallate strette e superiori, dove potrebbe tornare a nevicare dai 1400-1500m, qui la situazione in Valgrisenche:

Sabato transiterà un fronte caldo, le precipitazioni risulteranno deboli e il limite della neve si attesterà sempre attorno ai 1700-1800m, qui la situazione attuale all’Aprica (SO):

Domenica 3 marzo è invece previsto il transito di un attivo fronte freddo, che specialmente su centro-ovest Alpi farà nuovamente scendere il limite delle nevicate sin sotto i 1000m, specie nelle fasi più intense del peggioramento, qui la situazione in Alta Badia (BZ):

Le nevicate di domenica risulteranno particolarmente abbondanti su Valle d’Aosta, alto Piemonte (specie zona di Macugnaga, Sempione, Formazza), verso sera anche su basso Piemonte (Cuneese, Colle di Tenda) alta Lombardia (alta Val Brembana, Foppolo, Carona, alta Val Seriana, Spiazzi di Gromo, Lizzola, alta Valtellina: Livigno, Madesimo, Santa Caterina), poi Trentino (Tonale, Campiglio), meno abbondanti proseguendo verso levante perché il minimo legato al fronte tenderà a strozzarsi all’altezza del Ligure, per poi dirigersi verso la Toscana.

Sopra i 2000m però su tutto l’arco alpino centro-occidentale il pericolo valanghe potrebbe salire da marcato a forte, seguite pertanto tutti gli aggiornamenti. Non avventuratevi al di fuori dai sentieri battuti, basta il passaggio di un singolo sciatore spesso per provocare distacchi di lastroni estesi e pericolosi per l’incolumità delle persone. Qui gli accumuli previsti dal modello americano: