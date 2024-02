Medio-lungo termine: arriverà un periodo più tranquillo o continuerà il MALTEMPO? Le prospettive del modello americano ed europeo

Marzo, primo mese della primavera meteorologica, esordirà con tanto maltempo da nord a sud (si legga a tal proposito questo articolo: https://www.meteolive.it/news/in-primo-piano/nuovo-ruggito-del-maltempo-nel-week-end-si-rischia-la-sepoltura-nevosa-su-alcuni-settori-dellarco-alpino/). Successivamente, il ruggito delle piogge dovrebbe calare, anche se non sono attesi ritorni dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo.

In altre parole, attorno al 5-6 marzo avremo un tempo complessivamente variabile sull’Italia, dettato dalla presenza di aria più fresca da est che potrebbe determinare qualche disturbo in più lungo le regioni del versante adriatico e al meridione. Questa fase variabile, ma non completamente stabile, dovrebbe continuare fino al giorno 8 marzo; successivamente, secondo le ultime analisi disponibili, la porta atlantica potrebbe aprirsi nuovamente, complice il ritiro dell’alta pressione verso nord-est. Detta in altri termini, l’Italia potrebbe essere interessata da altre perturbazioni con altro maltempo.

Ora facciamo parlare le mappe. La prima è la media degli scenari del modello americano valida per domenica 10 marzo:

1 di 1 ‘

Una proboscide depressionaria dal vicino Atlantico si protenderà verso levante portando una serie di perturbazioni verso il nostro Paese. In altre parole, arriverà altra pioggia sulla nostra Penisola ed altra neve in montagna. Notate inoltre come siano lontane le alte pressioni dall’Italia, segnatamente quella atlantica che ha dato molti problemi per la sua eccessiva espansione negli ultimi anni.

Anche la media degli scenari del modello europeo mostra in sostanza la stessa cosa. La mappa è incentrata per sabato 9 marzo:

1 di 1 ‘

Osservate l’attacco delle correnti perturbate da ovest con una depressione in avvicinamento all’Europa occidentale.

RIASSUMENDO: dopo il maltempo dei primi giorni di marzo, aspettiamoci una fase variabile con fenomeni più sporadici ed a seguire una nuova fase di maltempo di stampo atlantico con altre perturbazioni.