Meteo 15 giorni: la primavera meteorologica muoverà i primi passi con nuovi episodi di MALTEMPO

L’iter meteorologico che osserveremo sul nostro Paese nella prima decade di marzo viene previsto già con discreta chiarezza dalle elaborazioni oggi disponibili. Pare assodato che il primo mese della primavera meteorologica inizierà con una forte ondata di maltempo che colpirà l’Italia soprattutto tra domenica 3 e lunedi 4 marzo. Successivamente, una zona di alta pressione centrata sull’est europeo proverà ad estendere temporaneamente la sua influenza stabilizzante alla nostra Penisola, ma il progetto quasi sicuramente non andrà in porto.

Di seguito vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 7 marzo:

Notiamo come l’Italia si troverà in una sorta di limbo, una “terra di nessuno” posta tra una vasta depressione in Atlantico ed un altrettanto vasto anticiclone presente sull’Europa orientale. Da noi avremo correnti fresche da nord-est che manterranno attive condizioni di instabilità su parte del centro e al meridione.

La terza mappa mostra appunto la probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata (giovedi 7 marzo). Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Si nota molto bene quanto accennato poco sopra. La massima probabilità di pioggia si concentrerà sul versante adriatico e al sud; altrove avremo condizioni di tempo migliore e probabilità di pioggia bassa o nulla.

Come evolverà il tempo successivamente? Anche in questa sede possiamo confermare un nuovo peggioramento di stampo atlantico che dovrebbe prendere piede attorno al 10 marzo. Ecco la media degli scenari americana inerente alla giornata suddetta:

Alta pressione in ritirata verso nord-est e campo libero alle correnti occidentali umide, che porteranno un clima piovoso (nevoso solo in montagna), ma non freddo.

La quarta ed ultima mappa mostra la probabilità di pioggia sempre a scala italica, valida per domenica 10 marzo:

Come vedete, quasi tutta l’Italia avrà una probabilità di pioggia media, a tratti medio-alta dove vedete il colore tendente al giallo. La neve sarà presente sulle Alpi, ma a quote che per il momento appaiono abbastanza alte.