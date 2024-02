Il MALTEMPO cambia sede, ma non molla; oggi ATTENZIONE a…

La depressione mediterranea nata dall’invorticamento della perturbazione giunta lunedì, tenderà ad approfondirsi ulteriormente nella giornata odierna, muovendosi lentamente verso sud-est. Vediamo subito l’immagine da satellite per fare maggiore chiarezza in una situazione che si presenta alquanto complessa:

La lunga chioma nuvolosa interessa gran parte della nostra Penisola. Il perno del maltempo si è spostato dalla Costa Azzurra alla Sardegna e con esso i fenomeni annessi. In queste ore c’è stato un parziale allentamento dei fenomeni al settentrione, mentre tra la Sardegna, la Sicilia e il meridione prendono vita rovesci e temporali anche di forte intensità. La quota neve è salita ulteriormente sulle Alpi e nelle prossime ore solo le aree oltre i 1500 metri vedranno cadere i bianchi fiocchi, ma facciamo parlare le mappe.

La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, giovedi 29 febbraio:

Rovesci anche intensi ed accompagnati da temporali colpiranno la Sardegna, la Sicilia e la Calabria. Piogge su quasi tutto il sud ad eccezione della Puglia. Piogge anche sull’Emilia Romagna e lungo il versante adriatico, mentre al nord-ovest e sull’alto Tirreno il maltempo allenterà la presa con fenomeni più sporadici.

Sul fronte termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori molto miti sul Tirreno con punte di 20-21° nel Lazio. Temperature in aumento anche al nord ed in lieve calo rispetto a ieri invece al sud, non farà assolutamente freddo. Attenzione anche ai venti forti da nord-est sulla Liguria e sull’alto Tirreno, da sud-est al sud, da est sulla Sardegna. Mari in condizioni non ottimali.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di giovedi 29 febbraio:

Maltempo su tutto il centro-sud peninsulare, in modo particolare al meridione, nelle aree interne e lungo il versante adriatico dove avremo rovesci intensi e temporali. Rovesci anche sulla Sardegna e più sporadiche le piogge al nord ad eccezione dell’Emilia Romagna che avrà ancora alcuni acquazzoni. Venti forti ovunque e temperature miti con quota neve elevata.