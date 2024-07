Meteo: nucleo freddo sull’Europa centrale a metà mese, che effetti in Italia?

L’anticiclone è pronto a riprendere in mano le redini del meteo italiano, questa volta non per qualche giorno ma per un periodo piuttosto prolungato. Per il momento siamo alle prese con l’anticiclone delle Azzorre, ma dal week-end questo anticiclone assumerà connotati sempre più nord-africani, a causa di correnti provenienti direttamente dal Sahara che andranno ad alimentare la struttura anticiclonica e produrranno un sensibile incremento delle temperature.

Centro, sud e isole maggiori saranno i principali obiettivi del caldo, ma qualche giornata molto calda è attesa anche al nord, specie ad inizio prossima settimana. Ciò non toglie che potremo imbatterci in improvvise ondate di maltempo, con forti temporali principalmente al nord!

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano la discesa di una vasta saccatura fredda sull’Europa centro-occidentale, pronta a far crollare le temperature attorno al 14-15 Luglio su Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania. La colonnina di mercurio potrebbe scivolare di gran lunga sotto le medie su questi Paesi, ma non escludiamo che parte di quest’aria molto fresca possa dirigersi sull’Italia.

Attorno al 15 luglio, infatti, il nord potrebbe improvvisamente trovarsi alle prese con forti temporali ed un sensibile calo delle temperature. Considerato che nei giorni precedenti il caldo non risparmierà il nord, sarebbe lecito aspettarsi forti contrasti nel caso in cui dovesse concretamente giungere un flusso così fresco in alta quota alle nostre latitudini.

Ovviamente è ancora troppo presto per fare previsioni specifiche. Sarà necessario aspettare qualche giorno al fine di inquadrare con più chiarezza queste presunte perturbazioni nord-atlantiche a spasso per l’Europa!