Meteo: arriva ecco il caldo per tutti, ma al nord tornano anche i temporali

L’alta pressione si sta decisamente consolidando su gran parte d’Italia in queste ultime ore, favorendo anche un incremento graduale delle temperature, che sarà decisamente più marcato nel corso della prossima settimana. L’attuale alta pressione, di caratteristiche azzorriane, tenderà pian piano a trasformarsi in un anticiclone subtropicale continentale, ovvero nel tipico anticiclone africano alimentato da calde correnti desertiche. Queste correnti tenderanno a far impennare le temperature sensibilmente già a partire da domenica e per buona parte della prossima settimana.

In questa circostanza, non saranno solo il Centro-Sud e le Isole Maggiori a fare i conti con il caldo intenso, ma anche le regioni del Nord, che da lunedì in poi sperimenteranno temperature localmente superiori ai 35 o 36 °C.

Tuttavia, non ci sarà solo bel tempo in tutta Italia: gli ultimi aggiornamenti confermano il passaggio instabile e temporalesco del fine settimana sulle regioni del Nord, soprattutto su alto Piemonte, bassa Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e alto Veneto. Ci aspettiamo brevi temporali sia sabato sera che domenica, dopodiché ci sarà una pausa di due o tre giorni, in attesa di un altro presunto fronte temporalesco verso metà mese che rischierebbe di colpire le regioni del Nord. Su questo presunto peggioramento torneremo nei prossimi editoriali con aggiornamenti più dettagliati.



RIASSUMENDO:

Un’ondata di caldo africana investirà l’Italia a partire dalla prossima settimana, con temperature roventi e afa opprimente che potrebbero durare fino a metà luglio. I picchi di temperatura più alti, fino a 38°C, sono attesi nelle zone interne del Centro-Sud, mentre l’afa sarà particolarmente intensa nelle pianure e nelle zone interne, mentre lungo le coste almeno ci sarà un po’ di brezza durante il giorno.

L’anticiclone subtropicale responsabile di questa ondata di caldo persisterà sul Paese per diversi giorni, alimentando un ulteriore aumento delle temperature e il rischio di incendi boschivi. Il Nord Italia non sarà risparmiato dal caldo, con temperature che supereranno localmente i 35°C a partire da lunedì. Sono però previsti temporali al Nord per il weekend, con possibili nuovi fenomeni temporaleschi verso metà mese.

Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi 7 giorni:

Sabato 6 Luglio: temporali e rovesci entro sera sul Nordovest, specie Piemonte, Valle d’Aosta e alta Lombardia. Caldo in intensificazione altrove.

Domenica 7 Luglio: giornata instabile per il nord, rischio forti temporali su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino alto Adige, Emilia, alto Veneto. Nubi di passaggio al centro con rari fenomeni. Caldo e afa su sud e isole.

Lunedì 8 Luglio: isolati residui fenomeni al nord-est e Lombardia. Stabile sul resto d’Italia con caldo in intensificazione.

Martedì 9 Luglio: anticiclone africano su tutta Italia, temperature in aumento ovunque.

Mercoledì 10 Luglio: caldo su tutta Italia, afa in aumento su coste e pianure sia di giorno che di sera. Rischio isolati temporali sull’arco alpino e Piemonte.

Giovedì 11 Luglio: da valutare un possibile guasto al nord-ovest, con numerosi temporali. Stabile e caldo altrove.

Piogge cumulate fino all’11 Luglio:

Venerdì 12 Luglio: possibile peggioramento al nord (da confermare). Caldo e stabile altrove, temperature vicine ai 40°C al sud.

LEGGI ANCHE Prima pagina Meteo: ecco l'alta pressione, ma qualcosa non quadra! Raffaele Laricchia

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località