Fine settimana all’insegna del FREDDO: temperature SOTTOZERO su diverse regioni

Abbiamo già accennato al nuovo cambiamento del tempo che tra venerdi e sabato porterà altre precipitazioni sull’Italia, nevose anche a bassa quota su diversi settori del nord e del centro. A seguire avremo un deciso calo delle temperature che si farà sentire essenzialmente nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio.

La prima mappa mostra il quadro delle temperature attese in Italia alle ore 7 di sabato 20 gennaio:

Punte al ribasso di -6° in corrispondenza dell’Appennino settentrionale e -4° sulla pianura piemontese, ma quasi tutta la Valpadana si sveglierà con temperature negative. Freddo anche nelle aree interne dell’Italia centrale fino a -3°. Su tutte le altre regioni avremo temperature più elevate che difficilmente scenderanno sotto lo zero a parte ovviamente le aree montuose.

Questa invece è la mappa delle temperature attese in Italia alle 7 di domenica 21 gennaio:

Punte di -4° tra la pianura veneta ed emiliana, ma tutta la Valpadana farà registrare valori negativi; -6° ancora presenti in prossimità dell’Appennino settentrionale. Punte al ribasso di -4° anche nelle aree interne del centro, per il resto temperature più elevate e difficilmente inferiori allo zero.