Meteo 15 giorni – inverno: lenta AGONIA o solo una PAUSA?

Arriva un brutto anticiclone, di quelli che si piazzano sul Mediterraneo e restano “appollaiati” nello stesso punto per giorni e giorni, gongolati dalle dolci temperature superficiali del Mare Nostrum.

I giorni e le ore cadono come birilli sulle mappe previsionali, ma lui è sempre li, a testimonianza di una buona attendibilità previsionale anche se la scadenza non è immediata. Situazioni di questo tipo sono in genere ben inquadrate dalle elaborazioni anche a diversi giorni di distanza e le sorprese in genere sono poche.

Ecco il “pugno nello stomaco” che metterà KO il già fragilissimo inverno italico. La mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 24 gennaio:

Inutile dire che situazioni di questo tipo sarebbero più comuni nel semestre estivo, ma negli ultimi anni sono diventate quasi la regola in tutte le stagioni dell’anno nell’ormai noto “hot spot climatico mediterraneo”.

A ricordarci che saremo in inverno, oltre al calendario, saranno le fitte nebbie che ricopriranno gran parte della Pianura Padana, dove al loro interno farà anche freddo. Altrove la mitezza sarà imperante, come mostra la media termica a 1500 metri degli scenari del modello americano valida sempre per mercoledi 24 gennaio:

Quando potrebbe cambiare questa assurda situazione? E’ sempre difficile dare una scadenza, in quanto di queste situazioni si conosce l’inizio, ma mai la fine. Sembra comunque possibile che sul finire del mese i massimi pressori si spostino verso l’Atlantico ed allora forse la nostra Penisola potrebbe essere interessata da correnti relativamente più fredde ed instabili da nord-ovest; insomma, una situazione di questo genere (la mappa è valida per domenica 28 gennaio):

Nei prossimi giorni vedremo se questa potrà essere considerata una via di fuga oppure il solito palliativo. Continuate a seguirci!