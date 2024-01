Meteo 7 giorni: tutto pronto per la perturbazione, ma…

I flussi umidi e instabili da ovest a breve raggiungeranno l’Italia, a partire proprio dal nord dove nel frattempo le temperature continuano a scendere, preparando il terreno per il blando peggioramento di mercoledì. Ci saranno delle piogge, specie sul Triveneto, ma non mancherà anche qualche veloce nevicata a quote relativamente basse tra Piemonte, Lombardia, Emilia e nei fondovalle alpini e prealpini. Qualche fiocco potrebbe spingersi anche in Val Padana, ma nel complesso sarà la pioggia a prevalere.

La perturbazione entrerà nel vivo tra venerdì e sabato quando la pioggia attraverserà tutto il centro Italia, per poi dirigersi al sud. Il nordest riceverà la visita di altre precipitazioni entro venerdì, con quota neve collinare (ancora da confermare in verità).

Domenica si esauriranno le ultime piogge al sud, spazzate via dal ritorno invadente dell’anticiclone delle Azzorre. Il possente anticiclone ingloberà tutta l’Europa occidentale ed anche l’Italia per molti giorni, dando inizio ad un nuovo periodo stabile e avaro di piogge.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 17 gennaio: piogge in arrivo al nord e medio-alto Tirreno. Neve a bassissima quota nei fondovalle alpini e prealpini, qualche fiocco a bassa quota anche in Val Padana tra Emilia, Piemonte e Lombardia. Libeccio su centro e sud con impennata delle temperature.

Giovedì 18 gennaio: piogge sparse su Triveneto e regioni tirreniche, venti sostenuti di libeccio. Temperature in aumento ovunque, punte di 20-22°C sul lato adriatico e al sud.

Venerdì 19 gennaio: da confermare nuovo maltempo al nordest con neve collinare. Piogge in estensione al centro Italia.

Sabato 20 gennaio: maltempo diffuso su centro e sud Italia, migliora al nord. Temperature in calo ovunque.

Domenica 21 gennaio: ultime piogge al sud, migliora rapidamente altrove. Clima freddo.

Lunedì 22 gennaio: anticiclone a tutta forza sull’Italia, temperature massime in aumento.

Martedì 23 gennaio: anticiclone su quasi tutta Italia, temperature in aumento netto al nord.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località