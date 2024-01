MALTEMPO tra venerdì e domenica, tra pioggia e neve

Da domani una nuova perturbazione si affaccerà sull’Italia, dando inizio ad un’ondata di maltempo abbastanza incisiva, ma di stampo più che altro tardo autunnale. Di invernale ci sarà ben poco, principalmente al nord dove sussisterà un cuscinetto freddo nei bassi strati che sarà determinante per l’arrivo di qualche fiocco di neve a bassa quota.

Il maltempo entrerà nel vivo tra venerdì e le prime ore di domenica, quando la depressione atlantica irromperà con vigore nel cuore del Mediterraneo: attorno a questa depressione si muoverà prima il fronte freddo e poi anche il fronte occluso che dispenseranno piogge diffuse, rovesci e nevicate (principalmente in montagna.

Dopo il passaggio perturbato di mercoledì al nord, la pioggia tornerà a bagnare diverse città nel corso di venerdì. In questo contesto, tuttavia, avremo una ventilazione prettamente orientale che farà scendere le temperature su tutto il settentrione. Questo significa che la quota neve scenderà rapidamente fino a portarsi a ridosso dei 300 metri di altitudine sul Triveneto, Lombardia ed Emilia. Qualche fenomeno nevoso sparso a bassa quota anche sul Piemonte.

Sul resto della penisola il maltempo irromperà con vigore nel corso di sabato: il centro di bassa pressione si posizionerà sul Tirreno e le precipitazioni diverranno copiose e diffuse su tutto il centro Italia. Spuntano accumuli localmente superiori ai 50-60 mm, specie sul Lazio. Nel frattempo migliorerà gradualmente al nord.

La neve scenderà in Appennino solo ad alta quota, oltre i 1000 metri, eccezion fatta per fiocchi fino in collina su Romagna e nord Marche.

Domenica le ultime piogge riguarderanno il sud, mentre sul resto d’Italia avremo un rapido miglioramento grazie al pronto ritorno dell’alta pressione.

Le mappe precedenti si riferiscono al modello americano GFS, ma anche l’europeo ECMWF concorda pienamente con le tante precipitazioni in arrivo tra venerdì e domenica: