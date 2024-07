Dove supereremo i 40°C nel week-end?

L’alta pressione subtropicale ha preso il pieno possesso della nostra penisola e dell’Europa orientale, dove porterà una lunga, anzi lunghissima, ondata di caldo che rischia di accompagnarci per tutta la seconda decade di luglio. Questa potente avvezione di aria calda nordafricana trascinerà la colonnina di mercurio inevitabilmente oltre i 40 ° su tante località della nostra penisola, soprattutto al sud e sulle isole maggiori, ovvero i settori più esposti a queste calde correnti provenienti da sud e da sud-ovest.

Questa volta il caldo affluirà agevolmente anche in Val Padana, come già possiamo notare su tante città del nord da un paio di giorni. Le temperature tenderanno a salire ulteriormente giorno dopo giorno, assieme all’afa, poiché tenderà ad accumularsi un elevato quantitativo di umidità nei bassi strati nel prosieguo della settimana.

L’apice dell’ondata di caldo è previsto tra il weekend e la prima metà della prossima settimana, quando tutta Italia dovrà fare i conti con isoterme in alta quota di tutto rispetto: si ipotizzano al momento temperature prossime ai 25–26 ° a 1500 m di altitudine soprattutto sul meridione, mentre il nord sarà sovrastato da isoterme attorno ai 20 ° a 1500 m di quota. Temperature così elevate solitamente ci indicano la presenza di potenti ondate di caldo di matrice sahariana in grado di proiettare lo zero termico a quote vertiginosamente alte, addirittura al di sopra dei 4000 m di altitudine.

Durante il weekend ci aspettiamo temperature massime oltre i 30 ° praticamente su tutta la nostra penisola, ma localmente, e in particolar modo nei settori interni, potremmo superare addirittura i 40 °. Le aree più a rischio saranno quelle interne della Puglia, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia, dove potremmo sfiorare i 40 o i 41 ° sia sabato che domenica.

Sia chiaro, sul resto d’Italia non farà certamente più fresco; anzi, il caldo sarà comunque molto intenso e afoso, a tratti insopportabile, sia di giorno che nelle prime ore della sera. Sulla Val Padana orientale, tra basso Veneto ed Emilia Romagna, potremmo lambire i 37 o addirittura 39 °.