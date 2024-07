Non solo caldo: tutta la pioggia prevista fino a domenica

Ebbene sì, non ci saranno solo gran caldo e afa nei prossimi giorni sull’Italia. L’anticiclone africano sarà grande protagonista su gran parte d’Italia, con temperature decisamente sopra le righe e lontane dalla tipica estate mediterranea, ma ciò non toglie che qualche temporale potrà comunque manifestarsi su alcune nostre regioni.

Ci riferiamo ai soliti territori dell’estremo Nord che ormai da svariati mesi sono bersagliati da acquazzoni e temporali. Tra venerdì e sabato l’anticiclone nordafricano sarà leggermente disturbato sul proprio bordo settentrionale grazie all’ingresso di refoli freschi in alta quota che andranno ad erodere la struttura anticiclonica seppur in maniera marginale.

L’intrusione di queste correnti più fresche da ovest, ovvero dalla Francia, favorirà l’innesco di temporali localmente violenti sia venerdì sia nella giornata di sabato. Come detto poc’anzi, saranno essenzialmente le regioni del nord a vedersela con questa instabilità, in particolar modo Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e localmente Emilia e Veneto. Si tratterà di fenomeni sparsi ma localmente violenti, considerando che questa aria più fresca in alta quota incontrerà un grande serbatoio di energia presente nei bassi strati. Tutta questa energia consisterà semplicemente nel gran caldo che nel corso della settimana si accumulerà su tutta la Val Padana, considerando che avremo a che fare con temperature molto alte unite ad elevati tassi di umidità.

Lo scontro fra queste masse d’aria molto diverse favorirà lo sviluppo di temporali localmente violenti, ovvero caratterizzati da improvvisi nubifragi, grandinate con chicchi anche di grosse dimensioni e intense raffiche di vento. Dalla mappa delle precipitazioni previste fino al termine della settimana, in gran parte concentrate tra venerdì e sabato, possiamo notare la presenza di accumuli più sostanziosi sull’arco alpino e prealpino e le aree pedemontane del nord-ovest.

Sul resto d’Italia poco da dire: avremo totale dominio dell’anticiclone africano con caldo intenso e afoso per tutta la settimana.