Meteo: ora è tempo del super caldo, occhio ai TEMPORALI su…

Col passare delle ore, l’anticiclone africano si rinforza sempre più su tutto lo stivale, come dimostrato dai cieli sereni, dal pulviscolo sahariano presente in alta quota e soprattutto dal costante incremento delle temperature. Siamo agli albori di una lunga ondata di caldo che rischia di culminare tra il weekend e la metà della prossima settimana con temperature decisamente al di fuori della normalità estiva del Mediterraneo.

Già in queste ore, le temperature sono molto alte soprattutto al sud, dove si superano i 35 ° nelle zone interne, ma l’apice del caldo arriverà nella seconda metà della settimana, quando potremo superare clamorosamente i 40 ° per più giorni consecutivi. Saranno le regioni del centro e del sud e le isole maggiori a fare i conti con le temperature più alte e le condizioni di disagio bioclimatico più marcate. Tuttavia, è necessario sottolineare che in questa ondata di caldo rientrerà anche il Nord Italia, che per tutto il prosieguo della settimana se la vedrà con temperature molto elevate, soprattutto tra Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Trentino e Lombardia. Su questi settori, la colonnina di mercurio potrebbe agevolmente raggiungere i 37 o 38 ° nelle aree pianeggianti. Inoltre, alle alte temperature si unirà un elevato indice di disagio considerata la crescente umidità nei bassi strati, soprattutto a ridosso di laghi e fiumi.

Tuttavia, non avremo sempre e solo bel tempo: tra venerdì e sabato, le regioni settentrionali saranno lambite da un flusso fresco in alta quota che porterà una maggiore instabilità. Sia chiaro, le temperature si manterranno quasi sempre ben oltre le medie del periodo anche sul Nord Italia, tuttavia, con l’ingresso di questa aria più fresca in alta quota, avremo la possibilità di improvvisi temporali anche piuttosto violenti, specie su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia. Questi temporali potrebbero dar luogo anche a grandinate e intense raffiche di vento sia nella serata di venerdì che in quella di sabato.

Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 10 Luglio: gran caldo ovunque, rari temporali sulle Alpi. Afa crescente.

Giovedì 11 Luglio: stabile ovunque, rari fenomeni sulle Alpi. Gran caldo su tutta Italia, picchi di 40°C nelle zone interne del Meridione.

Venerdì 12 Luglio: refoli freschi in alta quota verso il nord, rischio temporali al Nordovest. Stabile altrove e caldo intenso e afoso.

Sabato 13 Luglio: temporali, locali grandinate e colpi di vento al nord. Clima che però si mantiene caldo. Stabile al centro-sud con caldo intenso.

Domenica 14 Luglio: gran caldo ovunque e cieli sereni o velati (causa polvere sahariana). Ulteriore aumento delle temperature.

Lunedì 15 Luglio: anticiclone africano a tutta forza, picchi di 42°C al sud. Caldo afoso al nord.

Martedì 16 Luglio: poche variazioni, stabile e ulteriore aumento delle temperature.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

LEGGI ANCHE Sotto la lente Commento AUDIO del nostro esperto: CALDO AFRICANO sull'Italia, ma attenzione ai TEMPORALI di venerdi al nord Paolo Bonino

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località