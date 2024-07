Meteo 15 giorni: estate quasi INOSSIDABILE fino al 20 luglio, poi CAMBIAMENTI in vista?

Lo zoccolo duro dell’estate italica è sopra di noi e adesso chi lo sposta più? Ovviamente per un abitante del settentrione può far piacere il caldo dopo tanta pioggia, ma per parte del centro, le Isole e soprattutto il meridione tutto ciò assomiglia ad una sorta di “castigo”, dopo una primavera già siccitosa che ha concesso poche occasioni per il recupero idrico in queste zone.

L’alta pressione africana dominerà la scena italiana in maniera quasi indiscussa fino al giorno 20 luglio. A parte i temporali anche intensi che interesseranno parte del settentrione tra venerdi 12 e sabato 13 luglio non avremo altro da segnalare, se non sole dardeggiante e temperature ben al di sopra della media del periodo: insomma, la solita estate “dopata” che ci accompagna ormai da oltre 20 anni, con buona pace per chi sosteneva che quest’anno la “bella stagione” potesse fallire.

La prima mappa è la media termica a 1500 metri imbastita questo pomeriggio dal modello americano e valida per la giornata di mercoledì 17 luglio:

C’è poco da dire: la nostra Penisola sarà alle prese con un caldo intenso o molto intenso, sole dardeggiante e completa assenza di fenomeni a parte forse qualche temporale sulle Alpi nel pomeriggio. Il clima mite riguarderà segnatamente l’Europa centro-settentrionale dove in prossimità delle Isole Britanniche potrebbe fare addirittura fresco.

Cosa potrebbe succedere dopo? Se allunghiamo lo sguardo verso il 20 luglio, le mappe oggi in nostro possesso contemplano una situazione di questo genere:

Notate la linea nera che è un po’ il confine tra il caldo sopportabile ed intenso. Buona parte del centro-nord potrebbe risentire di un calo termico indotto da infiltrazioni di aria fresca atlantica; in altre parole, il caldo potrebbe divenire più sopportabile ed alternato a qualche episodio instabile. Per il sud e le Isole invece non ci sarà nulla da fare, si continuerà con sole dardeggiante e caldo intenso fino a data da destinarsi.

Infine, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per sabato 20 luglio:

Ecco le suddette infiltrazioni fresche dirette verso il settentrione e parte del centro dove la probabilità di pioggia tenderà ad aumentare. Niente da fare invece per le restanti regioni che seguiteranno ad avere una probabilità di pioggia molto bassa o addirittura nulla.