Domenica-Lunedì: tornano forti temporali e grandinate solo su alcune regioni

Caldo e afa torneranno ben presto ad avvolgere l’Italia durante il weekend, ma è necessario sottolineare che non tutta la nostra penisola sarà esente dall’instabilità temporalesca. Il promontorio subtropicale avvolgerà tutto lo stivale, soprattutto tra venerdì e sabato, garantendo forti instabilità su quasi tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per aree temporalesche in montagna.

Discorso diverso nella giornata di domenica, considerando che il promontorio subtropicale subirà degli attacchi sul suo lato settentrionale a causa di infiltrazioni fresche provenienti dall’Atlantico. Questi disturbi provenienti da nord-ovest andranno ad erodere l’alta pressione proprio sul Nord Italia, favorendo un aumento dell’instabilità. Dunque, dopo il caldo afoso di sabato, è molto probabile l’arrivo di improvvisi temporali sulle regioni del Nord, già da sabato sera al Nord-Ovest, per poi avvolgere gran parte del Settentrione nella giornata di domenica.

La mappa delle precipitazioni totali previste per domenica 30 giugno ci mostra una maggior presenza di fenomeni su Alpi e Prealpi e le alte pianure del Nord-Ovest, mentre sul resto della Val Padana si prevedono fenomeni abbastanza disorganizzati se non del tutto assenti. Sul resto d’Italia, invece, ancora tempo molto stabile e soprattutto clima molto caldo con temperature massime localmente a ridosso dei 40°.

La giornata successiva, quella di lunedì 1 luglio, vedrà l’instabilità ancora protagonista al Nord, questa volta in maniera più presente sul Nord-Est, dove ci aspettiamo acquazzoni e temporali frequenti, localmente forti, a cui potrebbero essere associate anche grandinate e raffiche di vento sostenute. Compaiono delle chiazze azzurre anche sul versante Adriatico centrale, osservando la mappa delle precipitazioni previste ad inizio settimana, ma ci teniamo a precisare che si tratterà di instabilità disorganizzata pomeridiana di breve durata.