Meteo prossimi 15 giorni: l’estate non decollerà su molte regioni italiane

Abbiamo davanti a noi una prima decade di luglio che ancora non convincerà dal punto di vista atmosferico, segnatamente al nord e al centro. Le alte pressioni non saranno in grado di prendere il controllo della situazione e si faranno spesso sorprendere dalle correnti instabili provenienti dall’Atlantico. Ne deriverà un tempo ancora capriccioso al nord e su parte delle regioni centrali, mentre altrove l’estate stabile avrà maggiore spazio per farsi notare.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 4 luglio:

1 di 1 ‘

Anche in questa sede non possiamo fare altro che confermare l’articolo redatto stamattina. Notiamo infatti l’alta pressione delle Azzorre non sufficientemente protesa verso est, mentre l’alta pressione africana resterà rintanata a casa sua, senza intervenire sulla scena meteorologica nazionale. Ne deriverà un tempo spesso instabile e non caldo al nord e nelle zone interne del centro, con manifestazioni temporalesche anche abbastanza frequenti.

Diamo ora uno sguardo alla mappa della probabilità di pioggia a scala europea prevista per il medesimo giorno, ovvero giovedi 4 luglio.

Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

E’ bene evidente la vasta zona anticiclonica in basso che presenta una probabilità di pioggia praticamente nulla. Osservate invece come tenda ad aumentare la suddetta probabilità sull’Italia e ancor più sull’Europa centro-settentrionale, con valori anche elevati dove vedete i colori più accesi.

Infine, facciamo un passo in avanti arrivando addirittura a domenica 7 luglio; questa è la media degli scenari del modello americano valida per la medesima giornata:

1 di 1 ‘

Cosa notiamo? Un lieve riassetto dell’alta pressione che potrebbe mettere sotto condizioni stabili e relativamente calde gran parte del centro, le Isole, il meridione, ma non il nord. Questo perchè le regioni settentrionali continueranno a risentire di correnti occidentali umide e moderatamente instabili foriere di tempo variabile ed occasionalmente temporalesco con maggiore probabilità su Alpi, Prealpi e alte pianure, in un contesto termico non particolarmente caldo.

RIASSUMENDO: nell’arco della prima decade di luglio l’estate stabile si farà vedere su parte delle regioni centrali, sulle Isole e al sud. Al nord e nelle aree interne del centro vigerà ancora un regime moderatamente instabile, con rischio di manifestazioni temporalesche in un contesto termico non troppo caldo.