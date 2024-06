L’inizio di luglio porterà l’ESTATE per tutti? Si potrà andare in vacanza tranquilli? Scenari a confronto

Luglio è considerato il mese centrale dell’estate mediterranea; il mese maggiormente deputato alle ferie è agosto, ma anche a luglio si “pretende” che il sole e il bel tempo siano di casa in Italia; il rito del mare nel week-end o quando si ha tempo libero non deve essere inficiato da nubi, vento e tanto meno dalla pioggia.

Nei primi giorni di luglio arriverà finalmente l’estate per tutti? Purtroppo sembra di no. L’alta pressione delle Azzorre sarà presente, ma non riuscirà a distendere la sua “longa manus” fino a raggiungere l’Italia.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 3 luglio:

1 di 1 ‘

Oltre all’alta pressione delle Azzorre che non avrà la forza di estendersi fino a noi, si nota la completa assenza dell’alta pressione africana sul Mediterraneo. Sull’Italia sarà presente infatti un flusso umido ed instabile tra ovest e nord-ovest che metterà sotto instabilità gran parte del settentrione e del centro, sotto l’egida di temperature non calde.

Prospettive di estate zoppicante anche secondo la media degli scenari del modello europeo imbastita per la medesima giornata, ovvero mercoledi 3 luglio:

1 di 1 ‘

La mappa è praticamente sovrapponibile alla cartina del modello europeo, salvo poche differenze; questo significa che la linea di tendenza sopra esposta gode già di buona attendibilità.

Quest’anno è così…bisognerà avere pazienza, segnatamente al nord e su parte del centro; le possibilità che l’estate fallisca sull’Italia sono molto basse, anche se dopo una serie interminabile di estati roventi, una meno bollente sarebbe anche nelle corde. Vedremo.