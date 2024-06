Sabato e domenica tra NUBIFRAGI e CALDO ATROCE: ecco chi supererà i 40° e chi potrebbe avere DANNI

Non c’è un attimo di pace in questo primo frangente estivo. Il tempo seguita a muoversi per estremi, con intense ondate di caldo e temporali violenti che interessano zone ristrette, ma possono essere potenzialmente pericolosi.

Sotto osservazione il prossimo week-end: su parte del settentrione è attesa una forte ondata di temporali specie tra il pomeriggio e la serata di sabato, con fenomeni che potrebbero essere davvero severi ed accompagnati dalla grandine. Al centro e soprattutto al sud sarà invece il caldo atroce a creare problemi, con temperature che potrebbero anche superare i 40°.

Iniziamo proprio dal CALDO. La prima mappa mostra i valori termici previsti in Italia alle ore 15 di sabato 29 giugno:

40°si prevedono sulla Sardegna, 39° in Sicilia, 38° nelle aree interne della Toscana e del Lazio. Molti valori supereranno i 35° da nord a sud.

Queste invece sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di domenica 30 luglio:

42° a portata di mano nel Foggiano, 40° sulla Lucania, 37-38° su molte aree del versante adriatico e sulle Isole. Andrà un po’ meglio al nord-ovest con valori anche sotto i 30°. Attenzione anche al DISAGIO DA CALDO in forte aumento!

Passiamo adesso ai TEMPORALI: massima attenzione sabato pomeriggio-sera tra alto Piemonte e alta Lombardia, ma in genere sui settori di pianura posti a nord del Po:

Rischio di TEMPORALI INTENSI accompagnati anche da NUBIFRAGI e GRANDINATE impegneranno il Torinese, il Biellese, il Vercellese, l’alto Novarese, nord Milanese, Varesotto, Lecchese, Bergamasco, al limite fino al Bresciano. In queste zone non si esclude che i temporali possano provocare anche dei problemi. Sul resto del nord fenomeni assenti o poco probabili.

Queste invece sono le piogge attese in Italia nell’arco della giornata di domenica 30 giugno:

Ancora rovesci o temporali tra alto Piemonte, alta Lombardia e Triveneto. Qualche rovescio al mattino anche sulla Liguria, specie nelle aree interne, per il resto assenza di fenomeni.