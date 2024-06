Il MALTEMPO saluta l’Italia; l’ESTATE prova a rialzare la testa, ma sarà vera gloria?

La goccia fredda che ha dettato legge sull’Italia negli ultimi tre giorni, esce lentamente dalla sfera di influenza del nostro Paese, spostandosi verso levante ed attenuandosi. La sua retroguardia condizionerà ancora il tempo odierno con alcuni piovaschi sparsi o brevi temporali che si manifesteranno nelle zone interne durante il pomeriggio.

Da domani, giovedi 27 giugno, l’alta pressione africana tenderà a rimontare, garantendo un paio di giorni stabili e caldi sul nostro Paese, specie al centro e al meridione, poi nel week-end la coda di una perturbazione potrebbe toccare il settentrione con alcuni temporali.

Andiamo però con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alla mezzanotte su giovedi 27 giugno:

I rovesci che attualmente stanno interessando l’alto Adriatico dovrebbero attenuarsi nell’arco della mattinata. Nel pomeriggio assisteremo ad un fiorire di rovesci o temporali lungo le Alpi e la dorsale appenninica con qualche sconfinamento verso il versante adriatico. Su tutte le altre regioni tempo abbastanza buono o asciutto.

Sul fronte delle temperature, questi sono i valori attesi in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Temperature in lieve ripresa al nord e nelle aree interne del centro, complessivamente su valori gradevoli. Punte di 32° su Lucania e Salento. Queste le mappe del disagio da caldo per oggi e per i prossimi 10 giorni.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 27 giugno (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Situazione in miglioramento con tanto sole. Saranno presenti però nubi basse sulla Liguria e qualche isolato temporale sulle Alpi orientali nel pomeriggio. Addensamenti anche lungo la dorsale appenninica durante il pomeriggio, ma senza piogge; temperature in aumento.

