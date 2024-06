Meteo: ecco di nuovo il caldo afoso, ma…

Il nucleo fresco arrivato da giorni sulle regioni del Centro-Nord sta determinando gli ultimi temporali prima di una breve tregua in cui si inserirà nuovamente l’anticiclone africano. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici infatti ci propongono una ripresa del promontorio subtropicale, pronto ad impossessarsi di tutta Italia per almeno 48 ore, garantendo non solo tempo stabile ma anche un sensibile incremento delle temperature.

Il caldo diverrà afoso tra giovedì, venerdì e sabato, soprattutto in Val Padana e nel Centro-Sud, dove ci aspettiamo punte massime vicine ai 38°. Ma come avrete già immaginato, si tratterà solo di una veloce ondata di caldo che sarà nuovamente sostituita da fresche correnti nord-occidentali pronte a regalare temperature più consone al periodo e soprattutto tanti nuovi temporali.

L’instabilità riprenderà quota sulle regioni del Nord già da sabato sera e soprattutto da domenica, quando si affacceranno acquazzoni e temporali piuttosto forti, a cui saranno associati dei forti colpi di vento e anche locali grandinate. All’inizio della prossima settimana, ovvero all’esordio di luglio, qualche temporale potrebbe spingersi anche sul medio-basso Adriatico e le zone interne del Centro Italia, dopodiché si aprirà una fase un po’ più gradevole dal punto di vista termico.

Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 27 Giugno: sereno quasi ovunque, rari temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali e nel cuore del Salento. Temperature in aumento.

Venerdì 28 Giugno: forte anticiclone su tutta Italia, temperature in netto aumento con punte di 35°C nelle zone interne.

Sabato 29 Giugno: tutta Italia sotto l’alta pressione africana. Caldo afoso da nord a sud, punte di 38°C sul Meridione. Rari temporali serali al Nordovest.

Domenica 30 Giugno: Giugno si conclude col tempo stabile su tutto il centro-sud, mentre il nord farà i conti con un passaggio temporalesco piuttosto intenso. Rischio grandinate e raffiche di vento in serata. Temperature in aumento al sud, in calo al nord.

Lunedì 1 Luglio: temporali sparsi al nord e zone interne del centro Italia/versante adriatico. Temperature in calo sul centro-nord, ancora caldo intenso al sud.

Martedì 2 Luglio: qualche temporale al nord e regioni adriatiche, temperature in calo ovunque e caldo afoso spazzato via.

Le piogge cumulate fino al 2 Luglio:

Mercoledì 3 Luglio: generalmente stabile con caldo nella norma (da confermare).

