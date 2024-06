Prima decade di Luglio priva del grande caldo?

L’alta pressione subtropicale sta pian piano riconquistando i chilometri verso nord e a breve, infatti, conquisterà nuovamente tutta la nostra penisola. Fortunatamente, non si tratterà di un’ondata di caldo particolarmente lunga, sebbene risulterà piuttosto forte su alcune nostre regioni, specie tra sabato, domenica e le prime ore di lunedì.

Le temperature potrebbero sfiorare nuovamente i 40° nelle zone interne del Centro-Sud e sulle isole maggiori durante il weekend e l’inizio della prossima settimana. Ma, come già spiegato poc’anzi, si tratterà di una nota di caldo molto veloce che sarà rapidamente sostituita da correnti più fresche nord-occidentali.

Questo improvviso cambiamento del tempo si concretizzerà proprio durante i primi giorni di luglio, quando l’alta pressione subtropicale indietreggerà sul Nordafrica e lascerà campo aperto alle correnti fresche nord-occidentali, pronte a regalare temperature più consone al periodo e a tratti anche più fresche del solito.

Il ritorno di un clima più gradevole su tutta Italia, accompagnato da acquazzoni e temporali tra il 2 e il 3 luglio, sembra quasi del tutto confermato dai principali centri di calcolo. Tuttavia, il prosieguo della prima decade del mese resta piuttosto incerto e ricco di insidie.

La media degli scenari del modello americano GFS propone una prima decade di luglio complessivamente tranquilla e priva del grande caldo subtropicale. Questa potrebbe essere senz’altro una notizia di rilievo, considerando che ormai da anni il caldo africano diventa sempre più insistente e raramente molla il Mediterraneo per oltre una settimana di fila. Gli scenari proposti invece per la prima decade di luglio mostrano un anticiclone africano abbastanza debole e con tratto, mentre le perturbazioni atlantiche potrebbero lambire a più riprese l’Italia, favorendo temperature nel complesso gradevoli e assolutamente in linea con il periodo.