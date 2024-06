Stop ai TEMPORALI, torna l’ESTATE STABILE per tutti

La goccia fredda che ha messo sotto torchio diverse regioni del nostro Paese con temporali anche intensi, sta uscendo definitivamente dalla scena meteorologica nazionale. Al suo posto subentra un promontorio anticiclonico che riporterà l’estate stabile, calda e con tanto sole sul nostro Paese ma solo per qualche giorno: poi tornerà l’instabilità, ma non ovunque.

Vediamo subito l’immagine satellitare in movimento che mostra il tempo delle ultime ore in Europa:

Gli ultimi refoli di ciò che resta della sopracitata goccia fredda interessano ancora alcune aree del meridione. Nubi basse sono presenti tra la Liguria e l’alta Toscana, mentre l’aria africana inizia a spingere tra le due Isole Maggiori dove è presente una nuvolosità medio-alta con sabbia africana in aumento.

Vediamo allora il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 27 giugno (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Giornata nel complesso soleggiata su tutta l’Italia. Da segnalare la presenza di nubi basse non serrate tra la Liguria e l’alta Toscana. Qualche addensamento al sud, ma in via di attenuazione e possibilità di qualche temporale pomeridiano sull’arco alpino orientale, ma senza sconfinamenti in pianura.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Giornata termicamente gradevole su quasi tutta l’Italia. Punte di 32° sulla bassa Lucania e 31° su Salento, Calabria, Sicilia e sud Sardegna. Questo invece è il disagio da caldo previsto in Italia per la giornata odierna ed i prossimi giorni: come vedete sarà piuttosto intenso su moltissime regioni Italiane.

Infine, vediamo il soleggiamento atteso in Italia nell’arco della giornata di domani, venerdi 28 giugno:

Sarà la giornata migliore della settimana con tanto sole da nord a sud, pochissimi annuvolamenti e temperature in aumento, anche perchè poi è previsto un peggioramento del tempo anche intenso su alcune regioni.

