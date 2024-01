Dall’Africa con FURORE! Fino a 12° sopra media e non sarà solo una questione italiana…

Anomalie termiche a dir poco spaventose interverranno nel Mediterraneo durante questa settimana. Rispetto alla media del periodo, le temperature a 1500 metri di altezza supereranno agevolmente il muro dei 10° di esubero, con punte addirittura di + 12°!

La prima mappa mostra le anomalie termiche attese in Europa nelle ore centrali di giovedi 25 gennaio.

1 di 1 ‘

Focalizzando lo sguardo sul Mediterraneo e sull’Italia, notiamo come il fulcro della bolla calda sarà disposto sulla Penisola Iberica, dove vigeranno anomalie al rialzo di 12° rispetto alla media del periodo. Per ciò che concerne l’Italia, si andrà dai 10° di esubero della Sardegna ai 5-6° della Puglia e del settore ionico; notate inoltre come quasi tutto il nostro Continente avrà temperature sopra media, con zone in media solo dove è presente il colore bianco sulla mappa.

Queste invece sono le anomalie termiche previste in Europa per la giornata di venerdi 26 gennaio:

1 di 1 ‘

La roccaforte del caldo si manterrà ben salda in sede iberica e sul Mediterraneo occidentale dove persisteranno anomalie al rialzo comprese tra 10 e 12°. Tra i 6 e gli 8° sopra norma saranno presenti sulla verticale dell’Italia, mentre in Europa un calo termico dovrebbe interessare le Isole Britanniche ed a seguire la Scandinavia.