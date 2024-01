Anticiclone africano di natura ESTIVA, anomalie clamorose

Un tempo configurazioni di questo tipo sarebbero state rare anche in Estate, ma ormai da anni riescono a palesarsi addirittura in pieno inverno. Ci riferiamo agli anticicloni sub-tropicali con geopotenziali estremamente alti, il classico “rosso scuro” all’interno delle mappe meteorologiche.

Sia chiaro, non significa che arriveremo a 40°C, ci mancherebbe altro! Siamo pur sempre a gennaio, ma quel che salta all’occhio è la natura dell’anticiclone e i suoi connotati soprattutto in alta quota. La seguente cartina ci mostra la previsione dei geopotenziali e della pressione tra 24 e 26 gennaio: il promontorio di alta pressione sub-tropicale è ben evidente sulla penisola iberica, destinato ad espandersi anche sull’Italia e l’Europa centrale. Quel rosso scuro che troviamo tra Spagna e Marocco sta ad indicare geopotenziali elevatissimi, che spingono il livello di pressione dei 500hpa fino a 5900 metri circa.

Per farla breve, significa che l’anticiclone è molto più gonfio del normale, molto più elevato in altezza, come se ci trovassimo in estate.

Un anticiclone così gonfio permette all’aria calda di salire ancor più in alto, ed ecco che tutta la struttura assume connotati simil-estivi alle medio-alte quote. Discorso che si fa diverso per le pianure, dove l’intervento dell’inversione termica e l’irraggiamento notturno riesce a bloccare il sensibile aumento termico.

Eloquenti le anomalie previste nei prossimi giorni. Addirittura tra Spagna e Baleari si prevedono fino a 14°C oltre le medie del periodo a 1500 metri di altezza. Parliamo di temperature anomale addirittura in Primavera, figuriamoci in Inverno.

Per essere più chiari, lo zero termico (ovvero la quota alla quale la temperatura sarà di zero gradi), raggiungerà i 4200 metri in Spagna e i 3500 metri su Francia e nord Italia. Uno zero termico così elevato sarebbe anomalo anche in Estate!