Meteo 7 giorni: primi giorni di Novembre da dimenticare!

C'è poco da fare: i giorni a cavallo tra ottobre e novembre non presenteranno particolari variazioni del tempo sul territorio italiano. L'anticiclone sarà potagonista su tutto il Mediterraneo e vivremo ancora giornate stabili e tiepide, da nord a sud.

L'unica parvenza d'Autunno sarà data da qualche nube bassa o banco di nebbia che potrà svilupparsi nelle ore fredde su Val Padana e nelle valli, a sprazzi anche sulle coste. Per il resto avremo ben poco di cui parlare: Sole e temperature piacevoli di giorno saranno le protagoniste.

Nel corso del week-end avremo addirittura un rinforzo dell'anticiclone al nord, con annesso ulteriore aumento termico: le massime potranno sfiorare i 26°C come se ci trovassimo a giugno!

Nei primi giorni di novembre avremo un leggero indebolimento dell'anticiclone, ma gli effetti saranno ben poco evidenti. Un po' di nubi in più, nebbie un po' più estese, ma le piogge resteranno ancora alla larga dall'Italia. Per un peggioramento del tempo potrebbe essere necessario attendere almeno il 5 novembre.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 27 ottobre: anticiclone ancora protagonista su tutta Italia, temperature oltre le medie ovunque.

Venerdì 28 ottobre: anticiclone in rinforzo al nord e tempo nettamente più stabile. Sereno anche sul resto d'Italia con temperature oltre le medie. Valori in aumento al nord, in leggero calo al sud. Nebbie in Val Padana.

Sabato 29 ottobre: stabile su tutta Italia, ma temperature in calo al sud e medio-basso Adriatico. Valori in aumento al nord e lato tirrenico centro-settentrionale. Nebbie su valli e pianure al nord.

Domenica 30 ottobre: stabile su tutta Italia, ancora assenza di precipitazioni. Temperature in aumento al nord e lato tirrenico, stazionarie altrove.

Lunedì 31 ottobre: poche variazioni, tempo prevalentemente stabile su tutta Italia. Foschie e nebbie di notte e al mattino su pianure e valli.

Martedì 1 novembre: giornata stabile ovunque, eccetto le solite nebbie mattutine e notturne che interesseranno pianure e coste. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 2 novembre: anticiclone predominante, ancora tempo stabile da nord a sud. Nebbie in Val Padana e a sprazzi su coste e valli del centro e del sud.

