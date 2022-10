WEEK-END da dimenticare, l'Autunno lontano migliaia di chilometri!

Anche il prossimo week-end, come tutti i precedenti di ottobre, sarà all'insegna del bel tempo e delle temperature anomale. L'anticiclone africano ha piantato le redini nel Mediterraneo e vi persisterà almeno fino ai primi giorni di novembre rendendo la vita davvero complicata all'Autunno.

Il week-end si prospetta stabile praticamente ovunque, da nord a sud, al netto degli isolati banchi di nebbia e nubi basse che saranno le uniche note autunnali di questo insolito finale d'ottobre. Come si evince dalla mappa del soleggiamento totale previsto nel week-end, gran parte del territorio si ritroverà sotto il Sole, mentre poche località (come sul lato adriatico e in Val Padana) faranno i conti con una riduzione della visibilità ad opera di nubi basse e banchi di nebbia.

Non è prevista una sola goccia di pioggia durante tutto il fine settimana! L'anticiclone sarà forte e coriaceo, soprattutto al nord e al centro Italia: l'aria si rivelerà molto stabile e particolarmente mite fino in alta quota, esattamente come un tipico anticiclone estivo alimentato da aria calda sub-tropicale, la quale riesce ad espandersi con facilità fino a quote elevate. Questa condizione non fa altro che rinforzare sempre più l'anticiclone stesso e mantenere ben lontane le perturbazioni atlantiche, ormai confinate in Atlantico o al limite sull'estremo nord Europa.

Eloquenti le temperature massime previste sabato e domenica: in pianura Padana e in Sardegna avremo massime fino a 26-28°C, praticamente temperature estive! Un po' più fresco invece sul lato adriatico e al sud grazie a deboli venti dai quadranti settentrionali.